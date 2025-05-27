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لبنان

مفتي عكار استقبل مجالس بلدية منتخبة

Lebanon 24
27-05-2025 | 01:10
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 استقبل مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا في دار إفتاء عكار في حلبا، في حضور رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة ورئيس صندوق الزكاة في عكار أسامة الزعبي، عددا من وفود المجالس البلدية المنتخبة لبلدات: القرنة برئاسة السيد نضال زكريا، حيزوق برئاسة السيد محمد شمو، كفرتون - جبل أكروم برئاسة الدكتور خالد بوحمد، تلمعيان برئاسة محمد المصري، المحمرة برئاسة عبد المنعم عثمان، الشيخ محمد برئاسة الدكتور ياسر طعوم وحرار برئاسة محمد هزيم. 
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