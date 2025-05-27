مفتي عكار استقبل مجالس بلدية منتخبة

استقبل مفتي الشيخ إفتاء عكار في ، في حضور رئيس في عكار الشيخ مالك جديدة ورئيس في عكار أسامة ، عددا من وفود المنتخبة لبلدات: القرنة برئاسة السيد نضال زكريا، حيزوق برئاسة شمو، كفرتون - برئاسة الدكتور خالد بوحمد، تلمعيان برئاسة ، برئاسة عثمان، برئاسة الدكتور ياسر طعوم وحرار برئاسة محمد هزيم.

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