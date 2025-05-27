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لبنان

أزمة المياه تتفاقم والتحقيقات بدأت

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
27-05-2025 | 01:45
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بدأت أزمة المياه في ساحل المتن وصولاً الى الأشرفية بالتأزم مجدداً، وفي هذا السياق يقوم مرجع رئاسي بالإستفسار عن الأسباب المصطنعة لهذه الأزمة السنوية ، وذلك بعد وصول تقارير من جهات أمنية ورقابية بأن شبكة أصحاب الصهاريج والآبار ، ومن خلفهم عدد من الموظفين في مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان بدأوا بقطع المياه بطريقةٍ منظمة من دون معرفة الإدارة لافساح المجال لعمل الصهاريج الذي يبدو أن موسمهم بدأ باكراً هذه السنة ، ولكن الدولة ستكون بأعلى مستوياتها بالمرصاد.
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المصدر: لبنان 24
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