أزمة المياه تتفاقم والتحقيقات بدأت

بدأت أزمة المياه في وصولاً الى بالتأزم مجدداً، وفي هذا السياق يقوم مرجع رئاسي بالإستفسار عن الأسباب المصطنعة لهذه الأزمة السنوية ، وذلك بعد وصول تقارير من جهات أمنية ورقابية بأن شبكة أصحاب الصهاريج والآبار ، ومن خلفهم عدد من الموظفين في مصلحة مياه وجبل بدأوا بقطع المياه بطريقةٍ منظمة من دون معرفة الإدارة لافساح المجال لعمل الصهاريج الذي يبدو أن موسمهم بدأ باكراً هذه السنة ، ولكن الدولة ستكون بأعلى مستوياتها بالمرصاد.

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