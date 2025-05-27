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لبنان

مهرجان "شد عصب"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-05-2025 | 02:15
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يستعد" التيار الوطني الحر" للاحتفال  بما يعتبره "نصراً" في الانتخابات البلدية والاختيارية، والتي انتهت في جولتها الرابعة والاخيرة يوم السبت الماضي.
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وأشارت المعلومات الى ان التيار بدأ التحضير لاحتفال مركزي في الايام المقبلة  يعلن فيه عن البلديات التي فاز بها ويرسم ملامح المرحلة المقبلة تحضيرا للانتخابات النيابية.
مصادر سياسية اعتبرت ان هذا المهرجان سيكون بمثابة شد عصب لجمهور "التيار" بعد الانتكاسة الكبيرة التي تعرض لها في الانتخابات البلدية، والتراجع الواضح في الارقام.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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