مهرجان "شد عصب"

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يستعد" " للاحتفال بما يعتبره "نصراً" في والاختيارية، والتي انتهت في جولتها الرابعة والاخيرة يوم السبت الماضي.وأشارت المعلومات الى ان بدأ التحضير لاحتفال مركزي في الايام المقبلة يعلن فيه عن البلديات التي فاز بها ويرسم ملامح المرحلة المقبلة تحضيرا للانتخابات النيابية.مصادر سياسية اعتبرت ان هذا المهرجان سيكون بمثابة شد عصب لجمهور "التيار" بعد الانتكاسة الكبيرة التي تعرض لها في الانتخابات البلدية، والتراجع الواضح في الارقام.