وزير بارز يشكو المستشار

شكا وزير بارز لرئيس الحكومة من تدخلات مستشار مدني في شؤون تتصل بوزارته واستعمال اسم مرجع كبير في "التوصية" بمرشحين معينين لوظيفة من الفئة الاولى او بالاتصال المباشر بكبار موظفي الوزارة، خصوصا وان الوزير فوجىء لدى مراجعته المرجع المذكور ان لا علم لديه بتصرف المستشار ولا هو كلفه بذلك !

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