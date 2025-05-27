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لبنان
الالية "كذبة اول نيسان"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
27-05-2025
|
03:15
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وصف وزير خدماتي الحديث عن اعتماد آلية للتعيينات في الفئة الاولى بأنه أشبه ب "كذبة اول نيسان"، مشيرا الى أن التعيينات سوف تتم على القياس وحسب مشيئة المرجعيات الاساسية في البلاد .
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المصدر:
لبنان 24
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