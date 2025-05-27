الالية "كذبة اول نيسان"

وصف وزير خدماتي الحديث عن اعتماد آلية للتعيينات في الفئة الاولى بأنه أشبه ب "كذبة اول نيسان"، مشيرا الى أن التعيينات سوف تتم على القياس وحسب مشيئة المرجعيات الاساسية في البلاد .



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