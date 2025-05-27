سليمان جال في قرى عكار مهنئا المجالس البلدية والاختيارية

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جال النائب في عدد من قرى وبلدات ، مقدماً التهاني لرؤساء البلديات والمخاتير الفائزين في والاختيارية، مؤكداً دعمه الكامل لهم في مهامهم التنموية والخدماتية.شملت الجولة بلدات: ، الشيخ ، والعريضة في ، بالإضافة إلى الدوسة، ، النورا، وخربة شار في منطقة الدريب.وأكد خلال لقاءاته "أهمية العمل بروح التعاون والتضامن والوفاق"، داعياً إلى "نبذ التفرقة والانقسام، والتركيز على تطوير من خلال خطط إنمائية فعالة وتنمية محلية مستدامة".وجدد "التزامه الوقوف إلى جانب الجديدة"، واضعاً "إمكاناته كافة في تصرفهم لخدمة بلداتهم وأهلهم في عكار".