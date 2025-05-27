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لبنان

سليمان جال في قرى عكار مهنئا المجالس البلدية والاختيارية

Lebanon 24
27-05-2025 | 01:49
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جال النائب محمد سليمان في عدد من قرى وبلدات عكار، مقدماً التهاني لرؤساء البلديات والمخاتير الفائزين في الانتخابات البلدية والاختيارية، مؤكداً دعمه الكامل لهم في مهامهم التنموية والخدماتية.
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شملت الجولة بلدات: السماقية، الشيخ زناد، والعريضة في سهل عكار، بالإضافة إلى الدوسة، عين تنتا، النورا، وخربة شار في منطقة الدريب.

وأكد خلال لقاءاته "أهمية العمل بروح التعاون والتضامن والوفاق"، داعياً إلى "نبذ التفرقة والانقسام، والتركيز على تطوير العمل البلدي من خلال خطط إنمائية فعالة وتنمية محلية مستدامة".

وجدد "التزامه الوقوف إلى جانب المجالس البلدية الجديدة"، واضعاً "إمكاناته كافة في تصرفهم لخدمة بلداتهم وأهلهم في عكار".
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