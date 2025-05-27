هذا ما يؤمن به رئيس الجمهورية... الآتي أفضل مما سبق

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يوم السبت جال رئيس الجمهورية في الجنوب، وزار مسقط رأسه، العيشية، ليؤدّي واجبه الوطني الانتخابي مثله مثل أي مواطن في هذه البلدة أو في أي بلدة لبنانية أخرى. انتخب كما ينتخب أي مواطن عادي. أخذ الظرف المعدّ لانتخاب المختار من رئيس القلم، وذهب إلى خلف الستارة. وبعدها أنزل الظرف في صندوقة الاقتراع، وعاد إلى ليتابع تفاصيل آخر يوم من أيام والاختيارية.هذا الواجب الوطني أملى على رئيس الجمهورية أن يتوجّه إلى بلدته ليمارس ما كان على جميع المواطنين القيام به، وهو حقّ مكتسب في عملية ديمقراطية اختارها لكي تستقيم الحياة العامة من خلال البلديات، ولكي تُنتهج مسيرة المحاسبة الحقيقية والشفافة من دون أحقاد أو خلفيات في الانتخابات النيابية أو في الانتخابات النقابية، فتمارس الأقلية مسؤوليتها، وهي تعرف أن ثمة أقلية تنتظرها على الكوع لتقوّم أي اعوجاج وتصويب البوصلة. وهكذا يصل إلى كل ذي حقّ حقه في عملية تداول السلطة وفق خيارات الناس، بعيدًا عن أي ضغوطات، على أن تبقى الوسائل المتبعة في التحالفات مشروعة.وقبل هذا التاريخ تنقّل هنا وهناك. لقد أراد أن يكون حيث يدعوه الواجب الوطني للوقوف إلى جانب مواطنيه أينما وجدوا، لكي يكون على بيّنة مما يعيشه الناس في همومهم اليومية. هذا هو ما يسعى إليه، وهو أن يكون على تماس مع ما يريده جميع اللبنانيين من أقصى إلى أقصى الجنوب، ومن السهل إلى البحر، حتى ولو كانت " بصيرة واليد قصيرة" أقّله في الظرف الصعب الذي يمرّ به لبنان حاليًا.فما يقوم به الرئيس عون من زيارات خارجية لدول غربية صديقة ودول عربية شقيقة، وهو رقم قياسي بالنسبة إلى رئيس لم يمرّ على تسّلمه مقاليد الرئاسة الأولى سوى أربعة أشهر، يهدف من خلالها إلى تأليب الرأي العام الدولي والعربي لكي تكون القضية من ضمن أولويات عواصم القرار بالنسبة إلى الوضع في المنطقة، ولكي تمارس أقصى الضغوطات على لكي تنهي احتلالها للتلال الخمس، باعتبار أن انسحاب الجيش من الأراضي المحتلة من شأنه أن يسهّل كثيرًا استكمال الجيش انتشاره على كامل المنطقة الواقعة جنوب . وهذا الأمر سينعكس حتمًا على موضوعي تسليم كل سلاح إلى السلطة اللبنانية، سواء أكان فلسطينيًا أم لبنانيًا.فخامة الرئيس يومنّ إيمانًا عميقًا بأن ما هو آت بالنسبة إلى سيكون حتمًا أفضل بكثير مما سبق. وهذا الايمان يتشارك معه فيه كثيرون من اللبنانيين، ومن بينهم الدول الشقيقة والصديقة، الذين يرون أن لبنان في ظلّ الجديد أمام فرصة تاريخية لكي يستعيد أنفاسه من جديد. إلاّ أن هذا الأمل يحتاج إلى أداة تنفيذية لكي يصبح حقيقة واقعية تتلاقى مع تبديه هذه الدول من استعدادات إيجابية لمساعدة اللبنانيين ليستطيعوا تخطّي أزماتهم الاقتصادية والأمنية، ولكن شرط أن يساعد اللبنانيون أنفسهم أولًا قبل أن يطلبوا مساعدة الآخرين، وذلك لا يكون إلاّ بتخّلي كل عن مشاريعها الخاصة. وإذا لم تلمس هذه الدول الشقيقة والصديقة أي استعداد من قِبل جميع اللبنانيين، بمن فيهم تلك القوى، التي لا تزال تعتبر نفسها أقوى من الدولة، وترى أن لا قيامة لهذه الدولة من تحت الأنقاض ونفض الغبار عنها إلاّ من خلال مشاريعها الخاصة، وأن أولوياتها تأتي في المقدمة قبل أي أولوية أخرى، فإن اهتمام هذه الدول قد يجيّر إلى مكان آخر قريب من لبنان.وفي رأي أكثر من متابع لمسار ما يمكن أن تُقدم عليه هذه الدول لجهة مساعدة لبنان في المستقبل فإن البداية المطلوبة لبنانيًا تكون بتجاوز المطبّات، التي من شأنها أن تعيق محاولات مدّ يد والمساعدة للبنان، بدءًا بإعادة إعمار ما هدّمته إسرائيل. وتجاوز هذه المطبات لا يكون ناجزًا في حال لم تُترك الدولة لتبسط سلطتها الكاملة وغير المنقوصة بقواها الأمنية الشرعية من حتى النهر الكبير، ومن بوابة المصنع حتى فقش الموج.