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لبنان

الرئيس سليمان: على المقاومة أن تعود الى الدولة

Lebanon 24
27-05-2025 | 01:54
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أدلى الرئيس العماد ميشال سليمان بالتصريح الآتي:
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"نقول بكل صراحة ان معادلة جيش شعب مقاومة، لم تطبق اطلاقاً وكانت فقط حزب، ممانعة، مقاوم"، وقد سقطت هذه المعادلة عندما ارسل حزب الله عام ٢٠١٢ طائرة ايوب الى اسرائيل دون احاطة رئيس الجمهورية بالامر ولا الجيش اللبناني في حين ارسل الصور الى ايران على الفور".

أضاف: "أما وقد شنت حرب الاسناد دون قرار الدولة وأحدثت ما أحدثت من اضرار وقتل ودمار وتهجير، فقد قضي نهائياً على مبرر وجود المقاومة التي ينبغي ان تعود الى الدولة التي تمثل الشعب، والى الجيش المسؤول الوحيد عن الدفاع والمخول حصراً بامتلاك السلاح".
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