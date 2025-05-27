الرئيس سليمان: على المقاومة أن تعود الى الدولة

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أدلى الرئيس بالتصريح الآتي:"نقول بكل صراحة ان معادلة جيش شعب مقاومة، لم تطبق اطلاقاً وكانت فقط حزب، ممانعة، مقاوم"، وقد سقطت هذه المعادلة عندما ارسل عام ٢٠١٢ طائرة ايوب الى اسرائيل دون احاطة رئيس الجمهورية بالامر ولا في حين ارسل الصور الى على الفور".أضاف: "أما وقد شنت حرب الاسناد دون قرار الدولة وأحدثت ما أحدثت من اضرار وقتل ودمار وتهجير، فقد قضي نهائياً على مبرر وجود التي ينبغي ان تعود الى الدولة التي تمثل الشعب، والى الجيش المسؤول الوحيد عن الدفاع والمخول حصراً بامتلاك السلاح".