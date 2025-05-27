ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. وتراجع في سعر قارورة الغاز

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ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 10 الاف ليرة و98 أوكتان 9 آلاف ليرة والمازوت 4 آلاف ليرة فيما تراجع سعر قارورة 11 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.389.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.428.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.219.000 ليرة لبنانيةالغاز: 910.000 ليرة لبنانية