Advertisement

لبنان

جعجع التقى مجلسي بلديتي بقعاتة - عشقوت ورشميا ومختار معراب

Lebanon 24
27-05-2025 | 02:19
A-
A+
Doc-P-1366448-638839344289560314.png
Doc-P-1366448-638839344289560314.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب، مع  المجلس البلدي المنتخب الجديد لبلدة بقعاتة - عشقوت (كسروان) برئاسة شربل فهد ونائبه الياس خويري، في حضور النائب شوقي الدّكاش، منسق منطقة كسروان-الفتوح نهرا بعيني، رئيس مركز الحزب في البلدة جورج رزق وأمينة السر مارلين سيف.
Advertisement

ثم التقى مجلس بلدية رشميا برئاسة داليا فرح ونائبها سليم أبي ضاهر والمختار أنطوان نجم، في حضور النائب نزيه متى، منسق منطقة عاليه في "القوات" طوني بدر ورئيس المركز في رشميا مارون وهبه.

كذلك استقبل  مختار معراب جهاد باسيل يرافقه الرئيس السابق لمركز "القوات" في معراب ايلي باسيل، في حضور بعيني.
مواضيع ذات صلة
جعجع التقى رئيس بلدية قرطبا مارتينوس
lebanon 24
27/05/2025 11:10:55 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع التقى الفائزين في الانتخابات البلدية في جبيل وجونية
lebanon 24
27/05/2025 11:10:55 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع التقى باخوس المرشح لمنصب رئيس بلدية الجديدة - البوشرية - السدّ
lebanon 24
27/05/2025 11:10:55 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع التقى المجلس البلدي المنتخب في شليفا
lebanon 24
27/05/2025 11:10:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:08 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2025-05-27
04:08 | 2025-05-27
04:05 | 2025-05-27
03:54 | 2025-05-27
03:54 | 2025-05-27
03:40 | 2025-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24