جعجع التقى مجلسي بلديتي بقعاتة - عشقوت ورشميا ومختار معراب

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استقبل "القوات اللبنانيّة" في معراب، مع المنتخب الجديد لبلدة بقعاتة - عشقوت (كسروان) برئاسة شربل فهد ونائبه الياس خويري، في حضور النائب الدّكاش، منسق منطقة كسروان-الفتوح نهرا بعيني، رئيس مركز الحزب في البلدة وأمينة السر مارلين سيف.ثم التقى برئاسة داليا فرح ونائبها والمختار ، في حضور النائب ، منسق في "القوات" ورئيس المركز في رشميا مارون وهبه.كذلك استقبل مختار معراب يرافقه الرئيس السابق لمركز "القوات" في معراب ، في حضور بعيني.