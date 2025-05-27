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لبنان
جعجع التقى مجلسي بلديتي بقعاتة - عشقوت ورشميا ومختار معراب
Lebanon 24
27-05-2025
|
02:19
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استقبل
رئيس حزب
"القوات اللبنانيّة"
سمير جعجع
في معراب، مع
المجلس البلدي
المنتخب الجديد لبلدة بقعاتة - عشقوت (كسروان) برئاسة شربل فهد ونائبه الياس خويري، في حضور النائب
شوقي
الدّكاش، منسق منطقة كسروان-الفتوح نهرا بعيني، رئيس مركز الحزب في البلدة
جورج رزق
وأمينة السر مارلين سيف.
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ثم التقى
مجلس بلدية
رشميا
برئاسة داليا فرح ونائبها
سليم أبي ضاهر
والمختار
أنطوان نجم
، في حضور النائب
نزيه متى
، منسق
منطقة عاليه
في "القوات"
طوني بدر
ورئيس المركز في رشميا مارون وهبه.
كذلك استقبل مختار معراب
جهاد باسيل
يرافقه الرئيس السابق لمركز "القوات" في معراب
ايلي باسيل
، في حضور بعيني.
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