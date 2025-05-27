بالأسماء.. استقالة 4 أعضاء من مجلس بلدية مجدليا

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قدم الأعضاء الاربعة المنتخبين في بلدة في قضاء جيزال شعنين، لطيفة الذكرى، البعيني ومارك البعيني استقالتهم من .وأوضحوا في بيان الاستقالة، أن "آمالهم كانت آمالنا معقودة على أن تسير العملية بسلاسة، وأن تكون قائمة على اعتبارات انمائية وعلى كفاءتنا المثبتة بخبراتنا وبالجهود التي بذلناها على مدى نحو عشرين عاماً في خدمة البلدة، دون أن نشغل أي مناصب رسمية".وأشار البيان الى أن "المجموعة برئاسة الدكتور مارك الخوري البعيني كانت على استعداد لإطلاق عدد من المشاريع التنموية الممولة، التي كان من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات والبنى التحتية في البلدة، إلا أن غياب الوضوح في مجريات العملية الانتخابية، وما نتج عنه من تضارب في المصالح الشخصية والإخلال بالوعود، أثّر سلباً على نتائج الانتخابات، فجاءت النتيجة ٥-٤، وهو ما لم يفسح المجال أمامنا لتولي أو حتى نيابتها، وبالتالي حال دون قدرتنا على المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات".أضاف: "بناءً على ذلك، وبما اننا على يقين تام بأن وضع مجدليا صعب للغاية ويحتاج الى خطة عمل متكاملة وقدرة على اتخاذ قرارات صعبة وجريئة، وهو ما لا نستطيع فعله في ظل التشكيلة الحالية، قررنا التقدم باستقالتنا الجماعية".وختم: "نحن على يقين أن نتائج هذه الانتخابات لا تمسّنا كأفراد بل تمسّ وضع بلدتنا الحبيبة مجدليا، إذ حُرمت من فريق متجانس قادر على تحقيق تنمية حقيقية، بعيداً من أي ارتباطات حزبية أو عائلية".