كي لا تتكرر مأساة راين وزياد.. إحذروا من ان تتحوّل أوقاتكم على البحر إلى كارثة



Advertisement

أما الحادثة الثانية، فهي العثور على جثة المواطن بعد 5 أيام من البحث المتواصل، بعدما كان فُقد يوم السبت الماضي أثناء ممارسته هواية الغطس وصيد الأسماك قبالة .



حوادث الغرق تتكرر سنويا خلال موسم البحر، وشهد لبنان في صيف 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الغرق ما أثار قلق المواطنين.

وبحسب الأرقام يشهد لبنان سنويًا نحو 150 حالة غرق، ومعظمهم تتراوح أعمارهم ما بين 13 و18 عاماً.



وتفاديا لحصول مثل هذه الحوادث، اعلنت مؤخرا والعلاقات العامة في ، خطة طوارئ صيفية شاملة تهدف إلى اتخاذ تدابير استثنائية، وضمان أعلى درجات الجهوزية حرصاً على سلامة المواطنين.



وتضمنت الخطة الدعوة إلى استنفار أكبر عدد ممكن من العناصر العملانيين والمتطوعين الاختياريين في المراكز البحرية، لتأمين الاستجابة الفورية والتدخل السريع عند حدوث أي طارئ، والتصدي للمخاطر المحتملة الناتجة عن تواجد المواطنين على الشواطئ والمسابح أو أثناء السباحة في عرض البحر.



كما ذكّرت المواطنين بضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة عند التوجه إلى الشاطئ، لا سيما في ظل ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح والنشاط في التيارات البحرية المتأثرة بحركة .



ودعت إلى تجنّب التسرّع من قبل بعض المندفعين لمحاولة إنقاذ أشخاص في خطر، ما قد يعرّضهم بدورهم لخطر الغرق نتيجة غياب الخبرة اللازمة للتدخل في مثل هذه الحالات".



ولفتت المديرية أيضاً إلى ضرورة الامتناع عن ممارسة الأنشطة البحرية، كالصيد وقيادة القوارب السياحية والدراجات المائية والتحليق الشراعي، في حال عدم استقرار الأحوال الجوية. مع بداية والبحر، هزت حادثتان ، الأولى خبر وفاة ابن الـ 5 سنوات راين في عمشيت غرقًا في أحد أحواض السباحة، وقيل ان الطفل كان يلهو بالقرب منه قبل أن يفقد توازنه ويسقط داخله، ما أدى إلى وفاته.أما الحادثة الثانية، فهي العثور على جثة المواطن بعد 5 أيام من البحث المتواصل، بعدما كان فُقد يوم السبت الماضي أثناء ممارسته هواية الغطس وصيد الأسماك قبالة .حوادث الغرق تتكرر سنويا خلال موسم البحر، وشهد لبنان في صيف 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الغرق ما أثار قلق المواطنين.وبحسب الأرقام يشهد لبنان سنويًا نحو 150 حالة غرق، ومعظمهم تتراوح أعمارهم ما بين 13 و18 عاماً.وتفاديا لحصول مثل هذه الحوادث، اعلنت مؤخرا والعلاقات العامة في ، خطة طوارئ صيفية شاملة تهدف إلى اتخاذ تدابير استثنائية، وضمان أعلى درجات الجهوزية حرصاً على سلامة المواطنين.وتضمنت الخطة الدعوة إلى استنفار أكبر عدد ممكن من العناصر العملانيين والمتطوعين الاختياريين في المراكز البحرية، لتأمين الاستجابة الفورية والتدخل السريع عند حدوث أي طارئ، والتصدي للمخاطر المحتملة الناتجة عن تواجد المواطنين على الشواطئ والمسابح أو أثناء السباحة في عرض البحر.كما ذكّرت المواطنين بضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة عند التوجه إلى الشاطئ، لا سيما في ظل ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح والنشاط في التيارات البحرية المتأثرة بحركة .ودعت إلى تجنّب التسرّع من قبل بعض المندفعين لمحاولة إنقاذ أشخاص في خطر، ما قد يعرّضهم بدورهم لخطر الغرق نتيجة غياب الخبرة اللازمة للتدخل في مثل هذه الحالات".ولفتت المديرية أيضاً إلى ضرورة الامتناع عن ممارسة الأنشطة البحرية، كالصيد وقيادة القوارب السياحية والدراجات المائية والتحليق الشراعي، في حال عدم استقرار الأحوال الجوية.

إليكم أبرز الأسباب الرئيسة لارتفاع حالات الغرق:



قلة الوعي والتدريب على السباحة

فالكثير من المواطنين يعانون من قلّة الوعي بأهمّية تعلم السباحة ومهارات الإنقاذ. هذا النقص في التدريب يعرّضهم لخطر الغرق، خاصة في حيث تكون التيارات البحرية قوية وغير متوقعة.



عدم وجود رقابة كافية

غالبية الشواطئ العامّة تفتقر إلى الحراسة الفعّالة والمراقبة المستمرة، وغياب المنقذين المحترفين يزيد من احتمال وقوع حوادث الغرق، خصوصًا في الأماكن غير المؤهّلة تمامًا لاستقبال السباحين.



الاكتظاظ على الشواطئ

الكثافة العالية للزوّار تجعل من الصعب على المنقذين والمشرفين متابعة الجميع.



المخاطر الطبيعية

التيارات القوية والمفاجئة، والأمواج العالية، والأحوال الجوية المتقلّبة يمكن أن تكون عوامل خطرة تؤدّي إلى الغرق. وكثيرًا ما يستخفّ السبّاحون بهذه المخاطر ويغفلون عن اتخاذ الحيطة والحذر.



استهلاك والمخدّرات

يُلاحظ تزايد في استهلاك الكحول والمخدّرات على الشواطئ خلال فترات الإجازات الصيفية، وهذا ما يؤثّر على قدرة الأشخاص على السباحة بشكل آمن ويزيد من خطر الغرق.



إذا مع بداية موسم السباحة لا بد من التقيّد بالإرشادات العامة والتحلّي بالوعي لاسيما مع وجود أطفال برفقتنا كي لا تتحوّل نزهاتنا الصيفية إلى نقمة.







