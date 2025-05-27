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لبنان

إصابة عدد من الجنود.. هذا ما حصل أمس خلال مداهمة للجيش في طرابلس

Lebanon 24
27-05-2025 | 02:51
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أصيب عدد من عناصر الجيش بجروح جراء شظايا قنبلة يدوية ألقاها المطلوب "خ.س" أثناء مداهمة نفذتها وحدات من الجيش ومديرية المخابرات مساء أمس الإثنين في منطقة جبل محسن في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وأفادت مصادر أمنية أن المطلوب حاول مقاومة عملية توقيفه بإلقاء قنبلة يدوية ما أسفر عن إصابة عدد من العسكريين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما تمكنت وحدات الجيش من توقيف المطلوب واقتياده إلى التحقيق.

يذكر أن الموقوف مطلوب بجرم تجارة أسلحة.



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