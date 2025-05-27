إصابة عدد من الجنود.. هذا ما حصل أمس خلال مداهمة للجيش في طرابلس

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أصيب عدد من عناصر الجيش بجروح جراء شظايا ألقاها المطلوب "خ.س" أثناء مداهمة نفذتها وحدات من الجيش ومديرية المخابرات مساء أمس الإثنين في منطقة في ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وأفادت مصادر أمنية أن المطلوب حاول مقاومة عملية توقيفه بإلقاء قنبلة يدوية ما أسفر عن إصابة عدد من العسكريين.وتم نقل المصابين إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما تمكنت وحدات الجيش من توقيف المطلوب واقتياده إلى التحقيق.يذكر أن الموقوف مطلوب بجرم تجارة أسلحة.