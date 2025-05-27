Advertisement

لبنان

جماعات تخرج من "مخيمات لبنان".. أين "حزب الله"؟

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
27-05-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1366466-638839369051051166.jpeg
Doc-P-1366466-638839369051051166.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صحيح أن الدولة اللبنانية تتحدّث عن "جدية" في نزع السلاح الفلسطيني من المُخيمات وذلك بهدف حصر السلاح بيد الدولة. القرارُ هذا سديد حينما يكونُ نطاق تنفيذه شاملاً لكل سلاحٍ موجود خارج المخيمات بيد أي فصيل فلسطيني، وفي حال تحقق ذلك عندها تكون الأمورُ قد وُضعت على السكة الصحيحة.
Advertisement


الكلامُ في هذا الإطار ينبع من حوادث فعلية حصلت، وأبرزها حادثة إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المُحتلة خلال الشهرين الماضيين. حينها، جرى اتهام عناصر من حركة "حماس" بالضلوع في هذه العمليات، فيما جرى ضبط العديد من المتورطين بالأمر بالإضافة إلى أسلحة وصواريخ في أماكن تقع خارج نطاق أي مُخيم فلسطيني.. إذاً، ما الدلالة على ذلك؟

تقولُ مصادر فلسطينية مقربة من حركة "فتح" لـ"لبنان24" إنَّ "مسألة ملف المخيمات أثيرت بقوة بعد حادثة الصواريخ، لكن لم يجرِ الالتفات بشكلٍ واضح إلى مسألة وجود مجموعات خارج المخيمات تنشطُ بحرية لاسيما في منطقة الجنوب".

المصادر اعتبرت أن عملية ضبط الصواريخ التي حصلت أكدت أن تحرك عناصر فلسطينية خارج الأطر المضبوطة ضمن المخيمات، ما يعني أنَّ نزع سلاح "الشرعية" هناك سيعني كسر طرفٍ لصالح طرف، وبالتالي تقوية الجماعات غير المنظمة والتي ترى أن وجودها خارج المخيمات هو الأكثر ضمانة لها ويخولها الإبتعاد عن أي فصيلٍ يمكن أن يفرض سيطرته عليها.

لهذا السبب، تتخوف المصادر من حصول "نزاعات" فعلية بين الفلسطينيين في حال لم تكن هناك عمليات تسليم شاملة، ما يضع المخيمات أمام اقتتال داخلي جديد ويدفع الدولة اللبنانية للتدخل هذه المرة وفرض الأمن بالقوة على حساب جميع الفصائل.


وسط كل ذلك، يبرز الحديث عن "حزب الله" وعن مدى استفادته من تسليم المخيمات لسلاحها. هنا، تقول مصادر معنية بالشأن العسكري لـ"لبنان24" إنَّ الحزب سيكون مُرتاحاً على صعيدين في حال تسليم السلاح، الأول وهو إنهاء ارتباطه العسكري بالمخيمات ذلك أنّ عكس هذا الأمر سيرتدّ عليه، وتابع: "الحب سيكون مرتاحاً في الصعيد الثاني والمتمثل في عدم معارضته لأي خطوة تتخذها الدولة لصالح ضبط الأمن في المخيمات، وهو أمرٌ سيكون علنياً".

هنا، تلفت المصادر إلى أنّ هذا الأمر يقع لصالح "حزب الله" من خلال تطويق قوة سلاح الفلسطينيين، لكن السؤال الأساسي هو في مكان آخر: هل سيضمن "حزب الله" ضبط العناصر والمجموعات الفلسطينية المرتبطة به خارج المخيمات وضمن الجنوب؟

المسألة هذه لم تتبلور بعد، لكن الموافقة على حصر السلاح سيعني أي مجموعة دون سواها، وبالتالي وضع أي طرفٍ فلسطيني داخلي على قاعدة المراقبة من قبل الأجهزة الأمنية. وعليه، فإن هذا الأمر سيسحب فتيل التوتر الفلسطيني – الفلسطيني، وبالتالي ستكون هناك رؤية لعدالة خارج وداخل المخيمات، ما يعني أن التعاطي مع أي طرف سيؤسس لقاعدة تعاون أساسها المسافة الواحدة بين الجميع.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ترامب من القمة الخليجية - الأميركية: لدى لبنان فرصة للتحرر من "قبضة حزب الله"
lebanon 24
27/05/2025 19:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة بريطانية تسأل: هل إقتربت سيطرة "حزب الله" على لبنان من نهايتها؟
lebanon 24
27/05/2025 19:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عنصر ثالث من "حزب الله" بغارة جديدة على جنوب لبنان
lebanon 24
27/05/2025 19:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الإيراني في لبنان: "مؤامرة نزع سلاح حزب الله" ستجعل لبنان عرضة للهجوم
lebanon 24
27/05/2025 19:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:59 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:57 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:14 | 2025-05-27
11:59 | 2025-05-27
11:57 | 2025-05-27
11:55 | 2025-05-27
11:39 | 2025-05-27
11:31 | 2025-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24