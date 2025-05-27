في دبي.. سلام التقى شيخ الازهر

التقى الدكتور بفضيلة شيخ الإمام الأكبر في دبي، حيث جرى البحث في تطورات الوضع في والمنطقة. وقد دعا الرئيس سلام فضيلة شيخ الأزهر لزيارة لبنان والذي وعد بتلبيتها قريباً.



وقد جرى خلال اللقاء تشديد على أهمية تعزيز ثقافة الحوار والانفتاح ومواجهة التطرف والتعصب.

Advertisement