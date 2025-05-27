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لبنان

في دبي.. سلام التقى شيخ الازهر

Lebanon 24
27-05-2025 | 03:17
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التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بفضيلة شيخ الأزهر سماحة الإمام  الأكبر أحمد الطيب في دبي، حيث جرى البحث في تطورات الوضع في لبنان والمنطقة. وقد دعا الرئيس سلام فضيلة شيخ الأزهر لزيارة لبنان والذي وعد بتلبيتها قريباً.

وقد جرى خلال اللقاء تشديد على أهمية تعزيز ثقافة الحوار والانفتاح ومواجهة التطرف والتعصب.
 
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