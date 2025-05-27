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لبنان

عون بحث مع معهد طوني بلير فرص الاستثمار وتنظيم الإدارات

Lebanon 24
27-05-2025 | 03:18
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بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون، مع المستشار الاستراتيجي في معهد طوني بلير الجنرال نِك كارتر، والمدير الإقليمي للمعهد نيكولا دونيه، في عمل المعهد والدراسات التي يُعدّها في مجالات متعددة، لا سيما الاستراتيجيات المرتبطة بتأمين فرص الاستثمار وتنظيم عمل إدارات الدول.
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