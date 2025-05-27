عون بحث مع معهد طوني بلير فرص الاستثمار وتنظيم الإدارات

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بحث رئيس الجمهورية ، مع المستشار الاستراتيجي في معهد الجنرال نِك ، والمدير الإقليمي للمعهد نيكولا دونيه، في عمل المعهد والدراسات التي يُعدّها في مجالات متعددة، لا سيما الاستراتيجيات المرتبطة بتأمين فرص الاستثمار وتنظيم عمل إدارات الدول.