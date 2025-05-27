لبنان تحت تأثير طقس متقلب: حرارة ضمن المعدلات وضباب كثيف على المرتفعات

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الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم مع نسبة رطوبة مرتفعة يتكوّن معها الضباب بشكل كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة فتسوء معه الرؤية أحيانًا، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ فتعود ضمن معدلاتها الموسمية، وتكون الأجواء مهيأة لتساقط رذاذ متفرق مع رياح ناشطة أحيانًا. طقس ربيعي معتدل مع بعض التقلبات المحلية يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط، وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وعودتها ضمن معدلاتها الموسمية.الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم مع نسبة رطوبة مرتفعة يتكوّن معها الضباب بشكل كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة فتسوء معه الرؤية أحيانًا، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ فتعود ضمن معدلاتها الموسمية، وتكون الأجواء مهيأة لتساقط رذاذ متفرق مع رياح ناشطة أحيانًا.

الأربعاء: غائم جزئياً مع نسبة رطوبة مرتفعة يتكوّن معها الضباب بشكل كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة فتسوء معه الرؤية أحيانًا، وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال واستقرارها على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانًا.

الخميس: غائم جزئياً وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث يتكوّن معها الضباب بشكل كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة فتسوء معه الرؤية أحيانًا، كما تنشط الرياح أحيانًا مع عودة درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

الجمعة: غائم جزئياً إلى غائم وانخفاض بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل، وارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة فيتكوّن معها الضباب فتسوء معه الرؤية أحيانًا، كما تنشط الرياح أحيانًا خاصة شمال وجنوب البلاد مع احتمال سقوط بعض الرذاذ شمال البلاد خلال الفترة الصباحية.