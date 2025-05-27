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لبنان
انتخابات تكميلية لخمسة اعضاء في نقابة الطيارين اللبنانيين في هذا التاريخ
Lebanon 24
27-05-2025
|
03:40
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دعا
المجلس التنفيذي
لنقابة الطيارين اللبنانيين في بيان، الى انتخابات تكميلية لخمسة اعضاء انتهت مدة ولايتهم والى انتخاب عضو من غير اعضاء
مجلس النقابة
لهيئة ادارة صندوق النظام التقاعدي حسب مواد النظام الداخلي فتح باب الترشح بتاريخ 26/5/2025. اقفال باب الترشح في 23/6/2024.
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وحدد البيان اجراء الانتخابات، يوم الخميس الواقع فيه 26/6/2025، من الساعة التاسعة والنصف صباحا ولغاية الرابعة بعد الظهر، في
مركز النقابة
الكائن في شركةMEA ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل الانتخابات لمدة أسبوع في نفس الزمان والمكان ويكون النصاب قانوني بمن حضر دون تعديل في مهل الترشح والاعتراضات.
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