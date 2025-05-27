الجبهة المسيحية": لقاء بن سلمان وترامب يُنبىء بقيام شرق أوسط

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حذّرت " "، خلال اجتماعها الدوري في مقرها بالأشرفية، من "عواقب وقوع في شرك التسويف والمناورات والمساومات من خلال المفاوضات الجارية مع " "، في محاولةٍ من الحزب للتملص من تنفيذ شروط إتفاق وقف الأعمال العدائية التي كان قد وافق عليها والتَزم بتنفيذها من دون قيدٍ أو شرط، وفي مقدّمها الإلتزام بتطبيق قرار رقم ١٧٠١ بكافة مندرجاته لا سيما القرار رقم "١٥٥٩.ونبّهت " " من سعي الحزب بسلوكه الملتوي إلى فرض أمرٍ واقع سياسي - أمني جديد، بقوة السلاح واستغلال حرص تجنُّب معه".وتابعت: "هذا الأمر سيؤدي حتماً إلى عواقبَ وخيمة، لجهة وضع شرعية الدولة على المحك داخلياً وخارجياً، كذلك لجهة بقاء النظام السياسي القائم حاليا ووحدة الكيان اللبناني".أعربت عن استغرابها ورفضها استمرار الدولة بالإحتفال ب" عيد والتحرير"!، ورأت ان "الأرض والسيادة لم يتمتعا يوماً بالحرية في ظل الإحتلالات المتعاقبة والمتواطئة بين بعضها البعض".ودعت الى "إلغاء "عيد المقاومة والتحرير" الذي يذكِّر اللبنانيين الأحرار باستبدال إحتلال باحتلالٍ آخر، مع التوصية باعتماد تاريخ ٢٦ نيسان عيداً وطنياً بمناسبة تحرير من جيش الإحتلال البعثي الأسدي المخلوع".ورأت "الجبهة " في لقاء الرئيس الأميركي وولي السعودي مع رأس النظام السوري الحاكم حالياً، "جرس استيقاظ " من سُباتٍ عميق وطويل نحو سلامٍ وإزدهار، إذ أن المشهد الأول يُنبىء بقيام شرق أوسط جديد بقوة دفع أميركية - خليجية عربية جبارة.وأكدت أن المطلوب من لبنان كي لا يتحول إلى "ضاحية" فقيرة في منطقة ، تنفيذ دفتر شروط تصب في النهاية لمصلحته والواقعية".