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لبنان

جابر التقى بخاري... وهذا ما بُحث

Lebanon 24
27-05-2025 | 03:02
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زار سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بن عبد الله بخاري، وزير المالية ياسين جابر، في مقر الوزارة في وسط بيروت.
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وجرى خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات الراهنة في لبنان والمنطقة، والخطوات الإصلاحية التي تعتمدها وزارة المالية للنهوض بالإقتصاد وتحفيز النمو، وسبل تعزيز الإستثمار بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
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