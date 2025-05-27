جابر التقى بخاري... وهذا ما بُحث

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زار سفير في ، ، في مقر الوزارة في .وجرى خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات الراهنة في لبنان والمنطقة، والخطوات الإصلاحية التي تعتمدها للنهوض بالإقتصاد وتحفيز النمو، وسبل تعزيز الإستثمار بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.