استكمال عمليات انتخاب رؤساء ونواب رؤساء البلديات في محافظة البقاع

في إطار استكمال عمليات انتخاب رؤساء ونواب رؤساء البلديات في محافظة ، والتي تُجرى على مدى 3 أيام في سراي ، تم الثلاثاء انتخاب الحاج ملحم المكحل رئيسًا لبلدية علي النهري، فيما تولى الدكتور .وجرت العملية بإشراف مباشر من محافظ البقاع القاضيكما تم انتخاب علي اسماعيل الساحلي رئيسًا لبلدية عين كفرزبد وغسان ، وانتخاب الدكتور رئيساً لبلدية النبي ونائب الرئيس .

كما انتخب الأعضاء الفائزون بالتزكية في بلدية السلطان يعقوب في محمد العرة رئيسا للبلدية وأحمد عبدوني نائبا له، بإشراف قائمقام البقاع وسام نسبيه.



وفي هذا السياق، قال الرئيس المنتخب بإجماع :"سنعمل من أجل إنماء بلدة السلطان يعقوب ومن أجل أهلها الذين وقفوا إلى جانبنا لإرساء هذا التوافق الذي من شأنه تعزيز دور البلدية في ضخ المشاريع الإنمائية على كافة المستويات، وأملنا أن نكون على قدر المسؤولية والثقة التي أنتجت تزكية وتوافقات ستنعكس إيجابا في عملنا كفريق متجانس يطمح إلى أن تكون بلدتنا على خريطة القرى البقاعية المتميزة".

وانتخب حسن دلول رئيسًا لبلدية حارة الفيكاني ومحمد محسن نائبًا للرئيس.