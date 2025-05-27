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لبنان

استكمال عمليات انتخاب رؤساء ونواب رؤساء البلديات في محافظة البقاع

Lebanon 24
27-05-2025 | 04:17
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في إطار استكمال عمليات انتخاب رؤساء ونواب رؤساء البلديات في محافظة البقاع، والتي تُجرى على مدى 3 أيام في سراي زحلة، تم صباح اليوم الثلاثاء انتخاب الحاج ملحم المكحل رئيسًا لبلدية علي النهري، فيما تولى الدكتور باسم جمعة منصب نائب الرئيس.
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وجرت العملية الانتخابية بإشراف مباشر من محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده

كما تم انتخاب علي اسماعيل الساحلي رئيسًا لبلدية عين كفرزبد وغسان نجيب الهندي نائبا للرئيس، وانتخاب الدكتور علي السيد رئيساً لبلدية النبي ايلا ونائب الرئيس علي حسن
 
وانتخب حسن دلول رئيسًا لبلدية حارة الفيكاني ومحمد محسن سويدان نائبًا للرئيس. 
 
 
كما انتخب الأعضاء الفائزون بالتزكية في بلدية السلطان يعقوب في البقاع الغربي محمد العرة رئيسا للبلدية وأحمد عبد الحفيظ عبدوني نائبا له، بإشراف قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه.

وفي هذا السياق، قال الرئيس المنتخب بإجماع المجلس البلدي:"سنعمل من أجل إنماء بلدة السلطان يعقوب ومن أجل أهلها الذين وقفوا إلى جانبنا لإرساء هذا التوافق الذي من شأنه تعزيز دور البلدية في ضخ المشاريع الإنمائية على كافة المستويات، وأملنا أن نكون على قدر المسؤولية والثقة التي أنتجت تزكية وتوافقات ستنعكس إيجابا في عملنا كفريق متجانس يطمح إلى أن تكون بلدتنا على خريطة القرى البقاعية المتميزة".

 
 
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