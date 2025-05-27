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لبنان

المر: كبّروا الحجر حتى وقع على رأسهم

Lebanon 24
27-05-2025 | 04:38
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أقيم احتفال لرئيسة بلدية بتغرين ميرنا المر لمناسبة فوزها مجددا برئاسة اتحاد بلديات المتن الشمالي في العمارة، حضره  النائب ميشال المر والوزير السابق الياس المر ، وعدد كبير من رؤساء بلديات المتن الشمالي وأعضاء المجالس البلدية وعدد من المخاتير.
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 وفي المناسبة القى نائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق الياس المر كلمة شدد فيها على أنّ "مَن حاولوا تسييس الانتخابات كبّروا حجم خسارتهم"، قائلاً: "الانتخابات أصبحت خلفنا، واليوم الفائز الحقيقي هو المتن الشمالي بأكمله، بـ54 بلدية و99 بلدة".

أضاف المر: "لا نُريد العودة إلى الوراء. نحن من بيت لم يتعاطَ يوماً بالفساد، وأيدينا نظيفة. فليتّهمونا بالسياسة كما يشاؤون، لكن خلال 30 سنة في الحُكم لم يتمكن أحد من اتهامنا بملف فساد". وأضاف: "كبّروا الحجر حتى وقع على رأسهم".
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