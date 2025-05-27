المر: كبّروا الحجر حتى وقع على رأسهم

Advertisement

أقيم احتفال لرئيسة بلدية لمناسبة فوزها مجددا برئاسة في ، حضره والوزير السابق ، وعدد كبير من رؤساء بلديات وأعضاء وعدد من المخاتير.وفي المناسبة القى نائب الاسبق الياس المر كلمة شدد فيها على أنّ "مَن حاولوا تسييس الانتخابات كبّروا حجم خسارتهم"، قائلاً: "الانتخابات أصبحت خلفنا، واليوم الفائز الحقيقي هو المتن الشمالي بأكمله، بـ54 بلدية و99 بلدة".أضاف المر: "لا نُريد العودة إلى الوراء. نحن من بيت لم يتعاطَ يوماً بالفساد، وأيدينا نظيفة. فليتّهمونا بالسياسة كما يشاؤون، لكن خلال 30 سنة في الحُكم لم يتمكن أحد من اتهامنا بملف فساد". وأضاف: "كبّروا الحجر حتى وقع على رأسهم".