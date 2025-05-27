توقيف شخص في طرابلس... هدّد قائد شرطة البلديّة

أفادت مندوبة " "، أنّ دورية من شرطة بلدية أوقفت ه.ش في منطقة التل.

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وكشفت مصادر مطّلعة أنّ الموقوف قام سابقاً بتوجيه تهديدات إلى قائد شرطة بلدية طرابلس.