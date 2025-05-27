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لبنان

الجيش يتحرك لإزالة الساتر الترابي الإسرائيلي في ميس الجبل

Lebanon 24
27-05-2025 | 05:28
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توجهت آليات فوج التدخل في الجيش برفقة مديرية المخابرات (مكتب تبنين) وجرافات فوج الاشغال، الى منطقة كروم المراح شرقي مدينة ميس الجبل لازالة الساتر الترابي الذي انشأه العدو الاسرائيلي مساء امس على  الاراضي اللبنانية. (الوكالة الوطنية)
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