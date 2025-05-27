الجيش يتحرك لإزالة الساتر الترابي الإسرائيلي في ميس الجبل

توجهت آليات فوج التدخل في الجيش برفقة (مكتب تبنين) وجرافات فوج الاشغال، الى منطقة كروم المراح شرقي مدينة لازالة الساتر الذي انشأه العدو الاسرائيلي مساء امس على الاراضي . (الوكالة الوطنية)

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