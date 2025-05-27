زحمة سير كثيفة... إليكم بالصورة ما يجري على أوتوستراد خلدة

أفادت المروريّ عن إنقلاب سيارة على أوتوستراد عند المسلك الغربيّ.

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وأشارت إلى أنّ الأضرار مادية، بينما حركة المرور كثيفة في المحلة.

إلى ذلك، يعمل دراج من مفرزة سير على معالجة الحادث.