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لبنان

زحمة سير كثيفة... إليكم بالصورة ما يجري على أوتوستراد خلدة

Lebanon 24
27-05-2025 | 05:43
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أفادت غرفة التحكم المروريّ عن إنقلاب سيارة على أوتوستراد خلدة عند المسلك الغربيّ.
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وأشارت إلى أنّ الأضرار مادية، بينما حركة المرور كثيفة في المحلة.
 
 
 
إلى ذلك، يعمل دراج من مفرزة سير بعبدا على معالجة الحادث.
 
 
 
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