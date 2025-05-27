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لبنان

المجلس الوطني للإعلام يعيّن لجنة مؤقتة للمواقع الإلكترونية

Lebanon 24
27-05-2025 | 05:32
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 اعلن رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ في بيان انه "بناء على الاجتماع الاخير مع مجموعة من المواقع الالكترونية، وبعد سلسلة نقاشات لاقتراحات تقدمت بها هذه المواقع، تم اختيار طلال مرتضى وعامر ملاعب ونيكول صدقة، أعضاء في اللجنة الموقتة للمواقع الالكترونية ريثما يتم اختيار مجموعة أخرى من كامل المحافظات.
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