المجلس الوطني للإعلام يعيّن لجنة مؤقتة للمواقع الإلكترونية

اعلن رئيس للاعلام المرئي والمسموع في بيان انه "بناء على الاجتماع الاخير مع مجموعة من المواقع الالكترونية، وبعد سلسلة نقاشات لاقتراحات تقدمت بها هذه المواقع، تم اختيار وعامر ملاعب ونيكول صدقة، أعضاء في اللجنة الموقتة للمواقع الالكترونية ريثما يتم اختيار مجموعة أخرى من كامل المحافظات.

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