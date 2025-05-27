"إذا كنت صادقًا مع نفسك إعتذر".. رسالة من نقولا الى باسيل

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وجّه النائب السابق رسالة الى قال فيها: " إعتذر من نبيل لأنك اتهمته سنة ٢٠١٦ بأنه خالف رأيك وكان صديقًا لآل المر وخصوصا النائب الراحل والذي كنت تعتبرهم من الفاسدين وكل من يتعاطى معهم هو خائن، ورغم أنك استفدت من خدمات المر في ذلك الوقت من خلال نبيل نقولا. صادقًا مع نفسك إعتذر".