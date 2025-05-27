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لبنان

"إذا كنت صادقًا مع نفسك إعتذر".. رسالة من نقولا الى باسيل

Lebanon 24
27-05-2025 | 06:44
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وجّه النائب السابق نبيل نقولا رسالة الى النائب جبران باسيل قال فيها: "جبران باسيل إعتذر من نبيل نقولا لأنك اتهمته سنة ٢٠١٦ بأنه خالف رأيك وكان صديقًا لآل المر وخصوصا النائب الراحل ميشال المر والذي كنت تعتبرهم من الفاسدين وكل من يتعاطى معهم هو خائن، ورغم أنك استفدت من خدمات السيدة ميرنا المر في ذلك الوقت من خلال نبيل نقولا.  إذا كنت صادقًا مع نفسك إعتذر".
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