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لبنان

هاني: نمدّ أيدينا للطاقات الشابة لإحداث فرق بيئي حقيقي

Lebanon 24
27-05-2025 | 06:49
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في كلمته خلال احتفال إعلان نتائج مسابقة الهوية البصرية لجمعية "غدي"، أعرب وزير الزراعة نزار هاني عن تقديره العميق لمستوى الأعمال المشاركة، مشيدًا بـ"الاحترافية العالية التي أظهرها طلاب كلية الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية"، ومثمّنًا "الدور الوطني الذي تضطلع به الجامعة، كمؤسسة أكاديمية تشكل رافعة للتنمية والوعي".
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وأكد هاني أن "هذا النموذج من التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع العام يشكل حجر الأساس لأي تحول بيئي وثقافي نطمح إليه في لبنان"، لافتًا إلى أن "وزارة الزراعة تمدّ يدها إلى كل الطاقات الشبابية الخلاقة، للمشاركة في صياغة مشاريع مستدامة تحدث فرقًا حقيقيًا على الأرض".

وختم بالتشديد على أن "الفن والإبداع ليسا ترفًا، بل أدوات فاعلة في تغيير السلوك وتحفيز الوعي البيئي، خصوصًا حين يقترنان بالعلم والرؤية والتصميم".
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