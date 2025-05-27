هاني: نمدّ أيدينا للطاقات الشابة لإحداث فرق بيئي حقيقي

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في كلمته خلال احتفال إعلان نتائج مسابقة الهوية البصرية لجمعية "غدي"، أعرب عن تقديره العميق لمستوى الأعمال المشاركة، مشيدًا بـ"الاحترافية العالية التي أظهرها طلاب كلية الفنون الجميلة في "، ومثمّنًا "الدور الوطني الذي تضطلع به الجامعة، كمؤسسة تشكل رافعة للتنمية والوعي".وأكد هاني أن "هذا النموذج من التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع العام يشكل حجر الأساس لأي تحول بيئي وثقافي نطمح إليه في "، لافتًا إلى أن " تمدّ يدها إلى كل الطاقات الشبابية الخلاقة، للمشاركة في صياغة مشاريع مستدامة تحدث فرقًا حقيقيًا على الأرض".وختم بالتشديد على أن "الفن والإبداع ليسا ترفًا، بل أدوات فاعلة في تغيير السلوك وتحفيز الوعي البيئي، خصوصًا حين يقترنان بالعلم والرؤية والتصميم".