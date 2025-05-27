الصحافة اللبنانية تودّع عماد عجمي: سندباد الإعلام بين طوكيو وبيروت

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ودّعت الأسرة الصحافية أحد أعلامها المغتربين، الدكتور عماد عجمي، الذي غيّبه الموت في ، حيث أمضى سنواته الأخيرة ناشطًا في الحقل الإعلامي، مجسّدًا جسراً ثقافياً وإعلامياً بين الشرق الآسيوي والعالم العربي.وفي بيان نعي أصدرته ، استُعيدت سيرة عجمي الغنية، التي تنقّل خلالها بين ، ، ، وطوكيو، جامعًا بين دور المحرر والمراسل والكاتب والمستشار الإعلامي، وصولًا إلى توليه منصب للإعلام في المجلس النيابي اللبناني.برع الراحل في تمثيل والعربي في ، حيث أصبح رئيسًا للمراسلين الأجانب في اليابان، ولعب أدوارًا محورية في تعزيز الانفتاح والتفاهم بين الشعوب، مستندًا إلى ثقافة واسعة وخبرة نالها من العريقة.وقال نقيب المحررين في وداع عجمي: "كان رغم المسافات وتباعد المواقيت، متابعًا دؤوبًا لشؤون وطنه، لا يغيب عن وجدانه الذي قال لي مرارًا: جسدي في ، أما قلبي ففي ربوع لبنان". وأضاف: "كان عماد ابن بلدة أرنون الجنوبية، لكنه ابن كل لبنان في فكره ومسيرته. رجل لا يعرف الخوف، لا تحدّه الجغرافيا ولا تعيقه الحواجز. آمن بالوحدة، واعتنق الانفتاح، ورفض الطائفية، وكانت علاقاته الواسعة امتدادًا لطموحه اللامحدود."وختم بكلمات مؤثرة: "رحل عماد عجمي في أرض بعيدة، لكن الرياح ستحمل رماد الحنين إلى تربة الوطن. جسده يرقد في اليابان، لكن روحه ستبقى تهيم فوق لبنان. وداعًا أيها السندباد، لك السلام في صحبة الأبرار."