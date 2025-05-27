المفتي دريان عرض الاوضاع مع النائبين كرامي والبعريني

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كما استقبل النائب الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بزيارة سماحته واطلعناه على أوضاع منطقة ، واكدنا أهمية إنجاز الاستحقاق البلدي والاختياري في كل المحافظات اللبنانية التي شهدت تنافسا اخويا وعائليا وسياسيا لخدمة اللبنانيين والإنماء مناطقهم في شتى الميادين". استقبل مفتي الشيخ ، حيث جرى بحث في الأوضاع والعربية.كما استقبل النائب الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بزيارة سماحته واطلعناه على أوضاع منطقة ، واكدنا أهمية إنجاز الاستحقاق البلدي والاختياري في كل المحافظات اللبنانية التي شهدت تنافسا اخويا وعائليا وسياسيا لخدمة اللبنانيين والإنماء مناطقهم في شتى الميادين".

ونوه بالجهود التي قامت بها الحكومة والأجهزة الأمنية في هذا المجال يشهد لها وتشكر، آملا ان تنجز الحكومة في القريب العاجل الإصلاحات التي وعدت بها وينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر".



والتقى الوزير السابق الدكتور وتم التداول في .