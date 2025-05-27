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لبنان

المفتي دريان عرض الاوضاع مع النائبين كرامي والبعريني

Lebanon 24
27-05-2025 | 06:56
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 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب فيصل كرامي حيث جرى بحث في الأوضاع اللبنانية والعربية.
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كما استقبل النائب وليد البعريني الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بزيارة سماحته واطلعناه على أوضاع منطقة عكار، واكدنا أهمية إنجاز الاستحقاق البلدي والاختياري في كل المحافظات اللبنانية التي شهدت تنافسا اخويا وعائليا وسياسيا لخدمة اللبنانيين والإنماء مناطقهم في شتى الميادين".
 
ونوه بالجهود التي قامت بها الحكومة والأجهزة الأمنية في هذا المجال يشهد لها وتشكر، آملا ان تنجز الحكومة في القريب العاجل الإصلاحات التي وعدت بها وينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر".

والتقى الوزير السابق الدكتور فراس الأبيض وتم التداول في الشؤون العامة.
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