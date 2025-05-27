الراعي اطلع من سفير لبنان في فنزويلا على أوضاع الجالية اللبنانية

Advertisement

استقبل البطريرك الكاردينال قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في ، عددًا من الشخصيات والمهنئين بسلامته بعد تعافيه من الوعكة الصحية الأخيرة.فقد زاره رئيس السابق القاضي جان فهد، مهنئًا بسلامته، كما التقى الأباتي سمعان بو عبدو، والسيدة ريتا والسيد سليم الخوري، حيث عرضوا لنشاطات مكتب راعوية الزواج والعائلة في مجالات التنشئة والمرافقة والوساطة.واستقبل سفير في فنزويلا الياس لبس، إلى جانب السيد إدمون آبشي والمونسنيور اسطفان ، حيث تمّ عرض أوضاع الجالية في فنزويلا، والتأكيد على أهمية تعزيز الروابط بين اللبنانيين المنتشرين وبلدهم الأم.كذلك استقبل البطريرك كلًّا من بشارة عزيز، ناصيف عزيز، وجورج مغامس الذي قدّم لغبطته نسخة من كتابه، إضافة إلى الدكتور بدر حسون وعائلته الذين قدموا التهاني بتعافي غبطته.وكان قد التقى يوم أمس الإثنين النائب جوزيف إسحق ورئيس اتحاد بلديات بشري مخلوف، في زيارة تمّ خلالها تقديم التهاني بالشفاء، ومناقشة مجريات الاستحقاق البلدي والاختياري، حيث شدّد المجتمعون على أهمية العمل لخدمة كل البلدات اللبنانية إنمائيًا واجتماعيًا وثقافيًا لضمان العيش للمواطنين.كما التقى الراعي الأب العام مارون مبارك على رأس وفد من كهنة جمعية المرسلين اللبنانيين، برفقة الكاهن الجديد سامر الحلال، الذي التمس بركة البطريرك بعد سيامته الكهنوتية. كذلك زاره الوزير السابق روجيه ديب.وفي المساء، قدّم برنامجه الأسبوعي "التنشئة " من سيدة الانتقال في الصرح البطريركي، وذلك بعد توقف دام نحو شهر ونصف بسبب حالته الصحية، وسط حضور عدد من المؤمنين.