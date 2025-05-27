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لبنان

التحوّل الرقمي محور لقاء بين وزير الاتصالات ووفد البنك الدولي

Lebanon 24
27-05-2025 | 07:41
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 التقى وزير الاتّصالات شارل الحاج وفدًا من مؤسسة التّمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، ضمّ كلًّا من مسؤولة الاستثمار الرئيسي جولي كارلس، ومسؤول استثمار البنية التحتية والموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زياد الدويهي، في إطار التعارف. 
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وعرض الوزير الحاج خلال اللّقاء خطّته لتطوير القطاع، بما يواكب التحوّلات الرقمية العالمية، ويرتقي بجودة الخدمات.
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