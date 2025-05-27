التحوّل الرقمي محور لقاء بين وزير الاتصالات ووفد البنك الدولي

التقى وزير الاتّصالات وفدًا من مؤسسة التّمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة ، ضمّ كلًّا من مسؤولة الاستثمار جولي ، ومسؤول استثمار البنية التحتية والموارد الطبيعية في وشمال إفريقيا زياد ، في إطار التعارف.

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وعرض الوزير الحاج خلال اللّقاء خطّته لتطوير القطاع، بما يواكب التحوّلات الرقمية العالمية، ويرتقي بجودة الخدمات.