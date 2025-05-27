لليوم الثاني.. النيران تلتهم مساحات واسعة في محمية شاطئ صور

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لليوم الثاني على التوالي، اندلع حريق في المنطقة العلمية التابعة لمحمية الطبيعية، ما أدى إلى اشتعال النيران في مساحات واسعة من الغطاء النباتي.وسارعت فرق الإطفاء في الدفاع المدني اللبناني، إلى جانب عناصر من ، الهيئة الصحية الإسلامية، وبلدية صور، إلى موقع الحريق، حيث عملت على تطويقه وإخماده رغم صعوبة الظروف الميدانية الناتجة عن اشتداد سرعة الرياح.مدير المحمية، الدكتور ، أوضح أن "أسباب اندلاع الحريق لا تزال مجهولة حتى الساعة"، مشيرًا إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، وموجهًا "شكرًا عميقًا لجميع الفرق التي ساهمت في عملية الإخماد"، ومقدرًا "تضافر الجهود لحماية البيئة الطبيعية في المنطقة".تجدر الإشارة إلى أن تُعد من أبرز المواقع البيئية الساحلية في ، إذ تتميّز بتنوع بيولوجي غني ومواطن طبيعية حساسة، ما يجعل حمايتها أولوية بيئية ووطنية.