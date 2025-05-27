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لبنان

لليوم الثاني.. النيران تلتهم مساحات واسعة في محمية شاطئ صور

Lebanon 24
27-05-2025 | 07:45
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لليوم الثاني على التوالي، اندلع حريق في المنطقة العلمية التابعة لمحمية شاطئ صور الطبيعية، ما أدى إلى اشتعال النيران في مساحات واسعة من الغطاء النباتي.
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وسارعت فرق الإطفاء في الدفاع المدني اللبناني، إلى جانب عناصر من جمعية الرسالة للإسعاف الصحي، الهيئة الصحية الإسلامية، وبلدية صور، إلى موقع الحريق، حيث عملت على تطويقه وإخماده رغم صعوبة الظروف الميدانية الناتجة عن اشتداد سرعة الرياح.

مدير المحمية، الدكتور علي بدر الدين، أوضح أن "أسباب اندلاع الحريق لا تزال مجهولة حتى الساعة"، مشيرًا إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، وموجهًا "شكرًا عميقًا لجميع الفرق التي ساهمت في عملية الإخماد"، ومقدرًا "تضافر الجهود لحماية البيئة الطبيعية في المنطقة".

تجدر الإشارة إلى أن محمية شاطئ صور تُعد من أبرز المواقع البيئية الساحلية في لبنان، إذ تتميّز بتنوع بيولوجي غني ومواطن طبيعية حساسة، ما يجعل حمايتها أولوية بيئية ووطنية.
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