منسى يلتقي عمران ريزا: تشديد على التمديد لليونيفيل بلا تعديلات

استقبل اللواء في مكتبه في اليرزة، ومنسق للأمم المتحدة في . وتم في خلال اللقاء التداول في أهمية تعزيز التنسيق المستمر مع منظمات ، خصوصا الموقتة في لبنان.

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وفي هذا السياق، شدد الوزير منسى على "أهمية التمديد لمهمة اليونيفيل في خلال شهر آب المقبل من دون إدخال أي تعديلات عليها، مع التأكيد على الدور الأساسي الذي تؤديه هذه القوة في دعم الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة".



كما تناول اللقاء، ملف السوريين في لبنان وضرورة وضع خطة واضحة لعودتهم إلى بلادهم، في ظل المتغيرات التي طرأت على .



وشمل أيضًا، الوضع على الحدود والإجراءات المتخذة لمراقبة وضبط الحدود.