Advertisement

لبنان

منسى يلتقي عمران ريزا: تشديد على التمديد لليونيفيل بلا تعديلات

Lebanon 24
27-05-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1366585-638839551047060484.jpg
Doc-P-1366585-638839551047060484.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا. وتم في خلال اللقاء التداول في أهمية تعزيز التنسيق المستمر مع منظمات الأمم المتحدة، خصوصا قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.
Advertisement
 
وفي هذا السياق، شدد الوزير منسى على "أهمية التمديد لمهمة اليونيفيل في جنوب لبنان خلال شهر آب المقبل من دون إدخال أي تعديلات عليها، مع التأكيد على الدور الأساسي الذي تؤديه هذه القوة في دعم الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة".
 
كما تناول اللقاء، ملف النازحين السوريين في لبنان وضرورة وضع خطة واضحة لعودتهم إلى بلادهم، في ظل المتغيرات التي طرأت على الساحة السورية

وشمل النقاش أيضًا، الوضع على الحدود اللبنانية السورية والإجراءات المتخذة لمراقبة وضبط الحدود.
مواضيع ذات صلة
بري يلتقي وزير الدفاع الوطني ميشال منسّى في عين التينة
lebanon 24
27/05/2025 19:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تشدُّد أميركي تجاه التمديد لليونيفيل.. أورتاغوس: للتحرّك بسرعة نحو نزع سلاح حزب الله
lebanon 24
27/05/2025 19:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مشاورات تمهيدية لمرحلة التمديد لليونيفيل وماكرون مستعد للمساهمة في ترسيم الحدود مع سوريا
lebanon 24
27/05/2025 19:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
منسى عرض الاوضاع مع النائب الرياشي والتقى رئيس ديوان المحاسبة
lebanon 24
27/05/2025 19:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:31 | 2025-05-27
12:14 | 2025-05-27
11:59 | 2025-05-27
11:57 | 2025-05-27
11:55 | 2025-05-27
11:39 | 2025-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24