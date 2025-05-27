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لبنان

حادثة مروّعة... إليكم ما شهدته منطقة الشويفات

Lebanon 24
27-05-2025 | 08:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شاباً على متن دراجة نارية، أطلق النار على ح.م في منطقة الشويفات، مما أدى إلى مقتله.
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وبحسب المعلومات، أُصيب أيضاً طفل بشظايا نتيجة إطلاق النار، بينما حضرت القوى الأمنيّة إلى المكان، وفرضت طوقاً أمنيّاً.
 
 
وعُلِمَ أنّ الجريمة سببها أفضليّة مرور.
 
 
 
 
 
 
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