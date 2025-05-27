حادثة مروّعة... إليكم ما شهدته منطقة الشويفات

أفادت مندوبة " "، أنّ شاباً على متن دراجة نارية، أطلق النار على ح.م في ، مما أدى إلى مقتله.

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وبحسب المعلومات، أُصيب أيضاً طفل بشظايا نتيجة إطلاق النار، بينما حضرت القوى الأمنيّة إلى المكان، وفرضت طوقاً أمنيّاً.

وعُلِمَ أنّ الجريمة سببها أفضليّة مرور.