الحجار ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي

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ترأس والبلديات ، في مكتبه، اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي بحضور مدعي عام التمييز وقادة والعسكرية ومحافظ مدينة وقائد جهاز أمن .وخلال الاجتماع، أثنى الوزير على الجهد الأمني الذي بذلته القوى الأمنية والعسكرية خلال المراحل الأربعة للإنتخابات البلدية والإختيارية والذي عكس رسالة ايجابية عن إصرار التمسك بالديمقراطية وتجديد الثقة بالمؤسسات الرسمية.وأشار الوزير الحجار الى ان أثبتت تطبيقها مبدأ الحياد التام، مؤكدا أن الأجهزة المعنية عملت طيلة فترة الإستحقاق الإنتخابي على حفظ الأمن والنظام وحماية العملية الإنتخابية ومكافحة الرشاوى والمال الإنتخابي وأظهرت جدية والتزاما بالشفافية المطلقة والنزاهة.وبحث المجتمعون في الأوضاع الأمنية وضبط الأمن وتفعيل إجراءات السير في كافة المناطق .كما أعطى الوزير الحجار التوجيهات للمعنيين لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة تحضيراً للموسم السياحي المرتقب بدءا من والطرقات المؤدية إليه وكافة المناطق .