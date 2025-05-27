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لبنان

الحجار ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي

Lebanon 24
27-05-2025 | 08:24
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ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي بحضور مدعي عام التمييز وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ومحافظ مدينة بيروت وقائد جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي.
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وخلال الاجتماع، أثنى الوزير الحجار على الجهد الأمني الذي بذلته القوى الأمنية والعسكرية خلال المراحل الأربعة للإنتخابات البلدية والإختيارية والذي عكس رسالة ايجابية عن إصرار الدولة على التمسك بالديمقراطية وتجديد الثقة بالمؤسسات الرسمية.
وأشار الوزير الحجار الى ان الدولة اللبنانية أثبتت تطبيقها مبدأ الحياد التام، مؤكدا أن الأجهزة المعنية عملت طيلة فترة الإستحقاق الإنتخابي على حفظ الأمن والنظام وحماية العملية الإنتخابية ومكافحة الرشاوى والمال الإنتخابي وأظهرت جدية والتزاما بالشفافية المطلقة والنزاهة.
وبحث المجتمعون في الأوضاع الأمنية وضبط الأمن وتفعيل إجراءات السير في كافة المناطق .
كما أعطى الوزير الحجار التوجيهات للمعنيين لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة تحضيراً للموسم السياحي المرتقب بدءا من المطار والطرقات المؤدية إليه وكافة المناطق اللبنانية.
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