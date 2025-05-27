بعد جريمة الشويفات... بيان للبلديّة

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صدر عن لبلدية البيان التالي:على إثر إشكال فردي وقع بين شخصين من العائلة عينها في منطقة ، أقدم أحدهما على إطلاق النار باتجاه الآخر، مما أدى إلى إصابته مباشرة. وللأسف، تزامن ذلك مع مرور حافلة لنقل التلامذة تابعة لإحدى المدارس في المدينة، ما أسفر عن إصابة تلميذ لا يتجاوز عمره الرابعة عشرة سنة.إن بلدية الشويفات إذ تستنكر بأشد العبارات هذه الحادثة المؤسفة، تطالب والقضائية المختصة بالإسراع في توقيف الفاعل وإنزال أشد به، منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث الخطيرة.وتؤكد البلدية تعاونها التام مع السلطات الرسمية والمجتمع المحلي لضبط الأمن وتثبيت الاستقرار إلى أقصى حد، خصوصاً أننا على أبواب موسم صيف واعد سياحياً، حيث تستعد الشويفات، الحاضنة لمطار الدولي، لاستقبال أهلنا المغتربين والسيّاح العرب والأجانب بكل ترحاب ومحبة.