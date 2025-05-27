بدء مغادرة الحجاج اللبنانيين إلى مكة المكرمة

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غادرت فجر اليوم أولى دفعات الحجاج اللبنانيين – متوجهة إلى في ، لأداء فريضة الحج لهذا العام، وسط أجواء روحانية وتنظيم محكم تولته البعثة الرسمية.وقد رافق البعثة، مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي ، انطلاق الحجاج، مطّلعاً على الإجراءات التنظيمية والأمنية والإدارية، ومطمئناً إلى سير التسهيلات المقدمة للمغادرين.وفي تصريح له، شكر المفتي عبد الله الله تعالى على التوفيق لأداء هذه الفريضة، مشيداً بالجهود التي تبذلها والجهات المعنية لتأمين سفر الحجاج بانسيابية وأمان، مؤكداً أن البعثة بالتنسيق مع السلطات حريصة على توفير أقصى درجات الراحة والرعاية للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.وأضاف: "نحمل في قلوبنا دعاء اللبنانيين، لا سيما لأهلنا في الجنوب وفلسطين، سائلين الله أن يرفع البلاء ويعم الأمن والسلام، فالحج محطة إيمانية نلجأ فيها إلى الله بالدعاء لأمتنا كلها".يُذكر أن رحلات الحجاج اللبنانيين ستستمر على مراحل خلال الأيام المقبلة، بإشراف مباشر من البعثة اللبنانية وبالتنسيق مع الجهات السعودية المعنية.