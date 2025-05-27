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لبنان

بدء مغادرة الحجاج اللبنانيين إلى مكة المكرمة

Lebanon 24
27-05-2025 | 08:37
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غادرت فجر اليوم أولى دفعات الحجاج اللبنانيين مطار رفيق الحريري الدوليبيروت متوجهة إلى مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج لهذا العام، وسط أجواء روحانية وتنظيم محكم تولته البعثة اللبنانية الرسمية.
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وقد رافق نائب رئيس البعثة، مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبد الله، انطلاق الحجاج، مطّلعاً على الإجراءات التنظيمية والأمنية والإدارية، ومطمئناً إلى سير التسهيلات المقدمة للمغادرين.

وفي تصريح له، شكر المفتي عبد الله الله تعالى على التوفيق لأداء هذه الفريضة، مشيداً بالجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية والجهات المعنية لتأمين سفر الحجاج بانسيابية وأمان، مؤكداً أن البعثة بالتنسيق مع السلطات السعودية حريصة على توفير أقصى درجات الراحة والرعاية للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف: "نحمل في قلوبنا دعاء اللبنانيين، لا سيما لأهلنا في الجنوب وفلسطين، سائلين الله أن يرفع البلاء ويعم الأمن والسلام، فالحج محطة إيمانية نلجأ فيها إلى الله بالدعاء لأمتنا كلها".

يُذكر أن رحلات الحجاج اللبنانيين ستستمر على مراحل خلال الأيام المقبلة، بإشراف مباشر من البعثة اللبنانية وبالتنسيق مع الجهات السعودية المعنية.
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