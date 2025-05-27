نقابة الدواجن تنفي إصابة الطيور بأمراض معدية للبشر

Advertisement

أصدرت للدواجن برئاسة بيانا اليوم، عبرت فيه عن "أسفها الشديد لتناقل بعض معلومات مغلوطة عبر بعض وسائل الإعلام عن إصابة الدواجن في بمرض معد للبشر".وأعلنت النقابة "أن لا وجود لمثل هذه الامراض، ولا أي أمراض أخرى غير تلك العادية التي تصيب الدواجن والتي يتم التعاطي معها من قبل الأطباء البيطريين". وفي هذا الشأن، دعت بعض وسائل الإعلام الى "مراجعة للوقوف على المعلومات الصحيحة قبل نشرها"، محذرة من "أن التعاطي بخفة مع هذا الموضوع من شأنه ضرب القطاع وإلحاق خسائر كبيرة جدا بالمزارعين، الذين لم يتعافوا حتى الآن من الخسائر التي تكبدوها ابان العدوان ".وأكدت النقابة "ان إنتاج الدواجن في لبنان من الأفضل عالميا كونه يتم بأعلى دراجات الجودة ومن ضمن المعايير العالمية وهو متابع من قبل وزارة الزراعة والجهات الحكومية المختصة".