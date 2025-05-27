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لبنان

نقابة الدواجن تنفي إصابة الطيور بأمراض معدية للبشر

Lebanon 24
27-05-2025 | 08:40
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 أصدرت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس بيانا اليوم، عبرت فيه عن "أسفها الشديد لتناقل بعض وسائل الإعلام معلومات مغلوطة عبر بعض وسائل الإعلام عن إصابة الدواجن في لبنان بمرض معد للبشر".
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وأعلنت النقابة "أن لا وجود لمثل هذه الامراض، ولا أي أمراض أخرى غير تلك العادية التي تصيب الدواجن والتي يتم التعاطي معها من قبل الأطباء البيطريين". وفي هذا الشأن، دعت بعض وسائل الإعلام الى "مراجعة وزارة الزراعة للوقوف على المعلومات الصحيحة قبل نشرها"، محذرة من "أن التعاطي بخفة مع هذا الموضوع من شأنه ضرب القطاع وإلحاق خسائر كبيرة جدا بالمزارعين، الذين لم يتعافوا حتى الآن من الخسائر التي تكبدوها ابان العدوان الإسرائيلي".
 
وأكدت النقابة "ان إنتاج الدواجن في لبنان من الأفضل عالميا كونه يتم بأعلى دراجات الجودة ومن ضمن المعايير العالمية وهو متابع من قبل وزارة الزراعة والجهات الحكومية المختصة".
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