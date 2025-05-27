"المستهلك" تطمئن اللبنانيين: فيروس نيوكاسل لا يهدد الصحة العامة

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أصدرت – بيانًا توضيحيًا في ظل تداول تسجيل صوتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث عن انتشار ما يُعرف بـ"طاعون الدجاج" أو مرض ، ويحرّض على الامتناع عن استهلاك لحوم الدجاج.وأكدت الجمعية في بيانها حرصها على الشفافية وضرورة توضيح الحقائق أمام الرأي العام، مشيرة إلى أن مرض نيوكاسل هو يصيب الطيور فقط، مثل الدجاج والبط والحمام، ولا يُعد من الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، أي لا ينتقل إلى البشر ولا يشكّل خطرًا صحيًا مباشرًا عليهم.وشددت الجمعية على غياب أي دليل علمي أو طبي يربط بين استهلاك لحوم أو بيض الطيور المصابة بهذا والإصابة البشرية، خاصة عند طهيها جيدًا. ودعت إلى التقيّد بالإرشادات التالية لضمان السلامة الغذائية: طهي الدواجن والبيض جيدًا كما هو معتاد، الالتزام بالإجراءات الصحية في مزارع الدواجن، اتباع برامج سلامة الغذاء، تجنّب نشر أو تصديق الشائعات، والاعتماد على المعلومات الصادرة عن مصادر علمية ورسمية فقط.وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد أن لا داعي للقلق من تأثير المرض على صحة الإنسان، داعية إلى "تعاون جماعي من أجل توعية مسؤولة وضمان صحة آمنة للجميع".