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لبنان

في الجنوب... الجيش يعثر على جهاز تجسس للعدو الإسرائيلي

Lebanon 24
27-05-2025 | 08:51
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أعلن الجيش أنه "في سياق متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس للعدو الإسرائيلي، مموه ومزود بآلة تصوير في خراج بلدة بليدا - مرجعيون، وعملت على تفكيكه".
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وأضاف في بيان أن الوحدة عملت على إزالة ساترَين ترابيَّين بعد إقامتهما في بلدتَي بليدا  وميس الجبل - مرجعيون من قبل العدو.

ولفت إلى أن "قيادة الجيش تتابع الوضع في الجنوب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، وسط استمرار العدو الإسرائيلي في انتهاكاته لسيادة لبنان وأمنه، واعتداءاته على اللبنانيين ولا سيما في منطقة الجنوب".
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