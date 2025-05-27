في الجنوب... الجيش يعثر على جهاز تجسس للعدو الإسرائيلي

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أعلن الجيش أنه "في سياق متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس للعدو ، مموه ومزود بآلة تصوير في خراج بلدة بليدا - ، وعملت على تفكيكه".وأضاف في بيان أن الوحدة عملت على إزالة ساترَين ترابيَّين بعد إقامتهما في بلدتَي بليدا وميس الجبل - مرجعيون من قبل العدو.ولفت إلى أن " تتابع الوضع في الجنوب بالتنسيق مع – اليونيفيل، وسط استمرار العدو الإسرائيلي في انتهاكاته لسيادة وأمنه، واعتداءاته على اللبنانيين ولا سيما في منطقة الجنوب".