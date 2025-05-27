الأب بوعبود من اليرزة: الجيش صمام الأمان

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زار مدير الأنطوني الأب ، على رأس وفد من اساتذة المعهد قائد المدرسة الحربية العميد الركن المغوار في اليرزة، بحضور ضباط الحربية.واستقبل الوفد في مكتبه، حيث القى كلمة قال فيها: "ننحني امام بذتكم العسكرية وامام جباهكم السمراء وامام صمودكم في وجه المؤامرات".اضاف:"لهذا الصرح العظيم مسيرة من الشرف والنضال والجيش يبقى صمام الأمان للوطن، حضرة العميد لا يخفى على احد انجازاتكم الكثيرة في ، فما زلتم على الوطن وعلى جيشه، وها انكم تواصلون ثقل مهامكم في إدارة الكلية الحربية فتخرجون ضباطا ورتباء يفتخر الوطن بهم".بدوره شكر ابوحيدر للاب بوعبود كلمته، واثنى على "عمل المعهد في نشر الفن والثقافة وعلى التعاون بين الكلية والمعهد".وقدم الاب بوعبود لأبو حيدر درعاً تكريمية متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه.