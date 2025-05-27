Advertisement

لبنان

الأب بوعبود من اليرزة: الجيش صمام الأمان

Lebanon 24
27-05-2025 | 08:17
A-
A+
Doc-P-1366605-638839581336973182.png
Doc-P-1366605-638839581336973182.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 زار مدير المعهد الفني الأنطوني الأب شربل بوعبود، على رأس وفد من اساتذة المعهد قائد المدرسة الحربية العميد الركن  المغوار  فادي ابو حيدر في اليرزة، بحضور ضباط الحربية.
Advertisement

واستقبل ابو حيدر الوفد في مكتبه، حيث القى بوعبود كلمة قال فيها: "ننحني امام بذتكم العسكرية وامام جباهكم السمراء وامام صمودكم في وجه المؤامرات". 

اضاف:"لهذا الصرح العظيم مسيرة من الشرف والنضال والجيش يبقى صمام الأمان للوطن، حضرة العميد لا يخفى على احد انجازاتكم الكثيرة في قيادة الجيش، فما زلتم العين الساهرة على الوطن وعلى جيشه، وها انكم تواصلون ثقل مهامكم في إدارة الكلية الحربية فتخرجون ضباطا ورتباء يفتخر الوطن بهم".

بدوره شكر ابوحيدر  للاب بوعبود كلمته، واثنى على "عمل المعهد في نشر الفن والثقافة وعلى التعاون بين الكلية والمعهد". 

وقدم الاب بوعبود لأبو حيدر درعاً تكريمية متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه. 
مواضيع ذات صلة
مسعد للعمال: انتم صمام الامان لاقتصادنا
lebanon 24
27/05/2025 19:36:49 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة... "الأب الضال"
lebanon 24
27/05/2025 19:36:49 Lebanon 24 Lebanon 24
في اليرزة... سلسلة لقاءات عقدها وزير الدفاع
lebanon 24
27/05/2025 19:36:49 Lebanon 24 Lebanon 24
جراحة للزميل الفغالي لاستبدال الصمام الأبهري
lebanon 24
27/05/2025 19:36:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:31 | 2025-05-27
12:14 | 2025-05-27
11:59 | 2025-05-27
11:57 | 2025-05-27
11:55 | 2025-05-27
11:39 | 2025-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24