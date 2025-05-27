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لبنان

تكليف هبة زعيتر بمهام قائمقام الهرمل

Lebanon 24
27-05-2025 | 08:25
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كلف وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، بناء لكتابي محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر رقم 1739 و1740، رئيسة دائرة البلديات في  المحافظة السيدة هبة حسن زعيتر، بتولي مهام قائمقام الهرمل، بالإضافة إلى مهامها الأساسية، لحين ملء المركز الشاغر وفقاً للأصول.
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