تكليف هبة زعيتر بمهام قائمقام الهرمل

كلف والبلديات العميد ، بناء لكتابي محافظ رقم 1739 و1740، رئيسة في المحافظة السيدة هبة ، بتولي مهام قائمقام ، بالإضافة إلى مهامها الأساسية، لحين ملء المركز الشاغر وفقاً للأصول.

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