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لبنان
انتخاب 6 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في بعلبك
Lebanon 24
27-05-2025
|
08:12
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تم انتخاب رؤساء ونواب رؤساء 6 بلديات في مركز
محافظة بعلبك الهرمل
بمدينة
بعلبك
، بإشراف المحافظ
بشير خضر
، وبمواكبة رئيسة
دائرة البلديات
هبة زعيتر
ورئيس قسم المحافظة دريد
الحلاني
، وذلك عبر الاقتراع السري. وقد أسفرت النتائج عن الآتي:
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بلدية دورس: انتخاب مارون
جان نجيم
رئيسًا، وفريد
علي الطفيلي
نائبًا للرئيس.
بلدية
رأس بعلبك
: انتخاب سليم
جرجس
سليم نصرالله
رئيسًا، وشاهين سليمان مشرف نائبًا للرئيس.
بلدية السعيدة: انتخاب مشرف سعدو
الحاج يوسف
رئيسًا، وعلي إبراهيم أمهز نائبًا للرئيس.
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