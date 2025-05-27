انتخاب 6 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في بعلبك

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تم انتخاب رؤساء ونواب رؤساء 6 بلديات في مركز بمدينة ، بإشراف المحافظ ، وبمواكبة رئيسة ورئيس قسم المحافظة دريد ، وذلك عبر الاقتراع السري. وقد أسفرت النتائج عن الآتي:بلدية دورس: انتخاب مارون رئيسًا، وفريد نائبًا للرئيس.بلدية : انتخاب سليم رئيسًا، وشاهين سليمان مشرف نائبًا للرئيس.بلدية السعيدة: انتخاب مشرف سعدو رئيسًا، وعلي إبراهيم أمهز نائبًا للرئيس.