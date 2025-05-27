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لبنان

انتخاب 6 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في بعلبك

Lebanon 24
27-05-2025 | 08:12
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تم انتخاب رؤساء ونواب رؤساء 6 بلديات في مركز محافظة بعلبك الهرمل بمدينة بعلبك، بإشراف المحافظ بشير خضر، وبمواكبة رئيسة دائرة البلديات هبة زعيتر ورئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، وذلك عبر الاقتراع السري. وقد أسفرت النتائج عن الآتي:
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بلدية دورس: انتخاب مارون جان نجيم رئيسًا، وفريد علي الطفيلي نائبًا للرئيس.

بلدية رأس بعلبك: انتخاب سليم جرجس سليم نصرالله رئيسًا، وشاهين سليمان مشرف نائبًا للرئيس.

بلدية السعيدة: انتخاب مشرف سعدو الحاج يوسف رئيسًا، وعلي إبراهيم أمهز نائبًا للرئيس.
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