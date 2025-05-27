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لبنان

الحريري للائحة صيدا: لا رابحين ولا خاسرين… المدينة هي الفائزة

Lebanon 24
27-05-2025 | 09:14
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استقبلت النائبة السابقة بهية الحريري في دارة مجدليون رئيس لائحة "سوا لصيدا" المهندس مصطفى حجازي برفقة أعضاء اللائحة، سواء الفائزين في انتخابات مجلس بلدية صيدا أو الذين لم يحالفهم الحظ، إلى جانب فريق العمل والماكينة الانتخابية، في زيارة شكر لها على دعمها ومؤازرتها خلال الحملة الانتخابية.
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في كلمتها، باركت الحريري للفائزين وشددت على أن الجميع، سواء فاز أو لم يفز، جزء من فريق واحد، معتبرة أن "صيدا ربحت فريق عمل جديد"، داعية إلى تضافر جهود جميع مكونات المجلس البلدي للعمل بروح الفريق الواحد، مشيدة بالتجربة البلدية السابقة بقيادة محمد السعودي، ومعربة عن ثقتها بأن المهندس مصطفى حجازي سيتابع بنفس النهج، لا سيما بعد خبرته في إدارة الكوارث خلال جائحة كورونا وأزمة النزوح.

وأضافت أن صيدا كانت نموذجاً في الأمن والتنظيم خلال يوم الانتخابات، وعبّرت عن أملها بأن تصبح المدينة متألقة على مدار العام، داعية إلى التعاون لتحقيق هذا الهدف، ومؤكدة استعدادها لدعم المجلس الجديد في أي مبادرة تصب في مصلحة المدينة.
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