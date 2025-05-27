الحريري للائحة صيدا: لا رابحين ولا خاسرين… المدينة هي الفائزة

استقبلت النائبة السابقة في رئيس لائحة "سوا لصيدا" المهندس برفقة أعضاء اللائحة، سواء الفائزين في انتخابات أو الذين لم يحالفهم الحظ، إلى جانب فريق العمل والماكينة ، في زيارة شكر لها على دعمها ومؤازرتها خلال الحملة الانتخابية.

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في كلمتها، باركت للفائزين وشددت على أن الجميع، سواء فاز أو لم يفز، جزء من فريق واحد، معتبرة أن "صيدا ربحت فريق عمل جديد"، داعية إلى تضافر جهود جميع مكونات للعمل بروح الفريق الواحد، مشيدة بالتجربة البلدية السابقة بقيادة ، ومعربة عن ثقتها بأن المهندس مصطفى سيتابع بنفس النهج، لا سيما بعد خبرته في خلال جائحة وأزمة النزوح.



وأضافت أن صيدا كانت نموذجاً في الأمن والتنظيم خلال يوم الانتخابات، وعبّرت عن أملها بأن تصبح المدينة متألقة على مدار العام، داعية إلى التعاون لتحقيق هذا الهدف، ومؤكدة استعدادها لدعم في أي مبادرة تصب في مصلحة المدينة.