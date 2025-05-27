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لبنان

تكليف جوزيف واكيم بمهام أمين سرّ محافظة بعلبك - الهرمل

Lebanon 24
27-05-2025 | 09:21
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صدر عن وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار "بناء لاقتراح محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وبناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة، قرار بتكليف السيّد جوزيف أحمد واكيم، بمهام أمين سر محافظة بعلبك الهرمل، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية كرئيس دائرة في المحافظة،  ريثما يتم ملء هذه الوظيفة بالأصالة".
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