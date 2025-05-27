تكليف جوزيف واكيم بمهام أمين سرّ محافظة بعلبك - الهرمل

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صدر عن والبلديات العميد "بناء لاقتراح محافظ ، وبناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة، قرار بتكليف السيّد أحمد واكيم، بمهام أمين سر ، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية كرئيس دائرة في المحافظة، ريثما يتم ملء هذه الوظيفة بالأصالة".