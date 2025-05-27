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لبنان

ما جديد التحقيقات مع وزير الإقتصاد السابق أمين سلام؟

Lebanon 24
27-05-2025 | 09:35
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تقدّم وزير الاقتصاد السابق امين سلام، بواسطة وكيله المحامي سامر الحاج بمذكرة أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تتضمن مستندات تتعلق بما هو منسوب اليه في الإخبار المقدم ضده وآخرين من قبل رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني بتهم الابتزاز والاختلاس وهدر المال العام.
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وينسب الى سلام في الإخبار تصرفه بالصندوق المالي التابع للجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد، وتنفيذ عقود تشغيلية وصرف اموال الصندوق، وإبتزاز شركات التأمين ، وكذلك إجرائه عقود تدريب مع شركات اجنبية لموظفي الوزارة، وعقود مع شركات مخالفة للقانون، وشراء سيارات وصرف اموال كمصاريف مكتب.

وعلم ان الحجار ارجأ استكمال استجواب سلام الذي كان مقررا اليوم الى يوم الخميس المقبل، للاطلاع على المذكرة المقدمة منه، بعدما باشر باستجوابه الثلاثاء الماضي وقرر تركه رهن التحقيق.
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