ما جديد التحقيقات مع وزير الإقتصاد السابق أمين سلام؟

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تقدّم السابق ، بواسطة وكيله المحامي بمذكرة أمام التمييزي القاضي تتضمن مستندات تتعلق بما هو منسوب اليه في الإخبار المقدم ضده وآخرين من قبل رئيس بتهم الابتزاز والاختلاس وهدر المال العام.وينسب الى سلام في الإخبار تصرفه بالصندوق المالي التابع للجنة مراقبة هيئات الضمان في ، وتنفيذ عقود تشغيلية وصرف اموال الصندوق، وإبتزاز شركات التأمين ، وكذلك إجرائه عقود تدريب مع شركات اجنبية لموظفي الوزارة، وعقود مع شركات مخالفة للقانون، وشراء سيارات وصرف اموال كمصاريف مكتب.وعلم ان ارجأ استكمال استجواب سلام الذي كان مقررا اليوم الى يوم الخميس المقبل، للاطلاع على المذكرة المقدمة منه، بعدما باشر باستجوابه الثلاثاء الماضي وقرر تركه رهن التحقيق.