ورشة عمل توعوية على مضار التدخين في نقابة الأطباء.. ناصر الدين: لبناء ثقافة صحية جدية

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رعى العامة الدكتور ركان ناصر الدين ورشة توعوية على مضار التدخين موجهة لطلاب المدارس والجامعات في "بيت الطبيب" فرن الشباك، بحضور وزيرتي السياحة لورا الخازن والبيئة تمارا ، النواب: سليم الصايغ، ملحم خلف ونجاة صليبا عون، نقيب الأطباء في البروفسور يوسف بخاش وحشد من الاطباء والمهتمين.ناصر الدينبداية، أكد وزير الصحة أن "الحياة حرة ولكن الحرية تقف عندما يتم تخطي صحة الآخرين"، مشددا على أن "الإصلاح لا يقتصر على كونه إصلاحا قانونيا وإداريا بل هو أيضا إصلاح صحي"، مؤكدا أن " ملتزمة بإجراء الإصلاحات المنتظرة على مستوى مكافحة التدخين".وأوضح أن "مكافحة التبغ ليست خيارا بل هي ضرورة صحية وطنية واجتماعية. فالتدخين لا يزال واحدا من أبرز التحديات التي تواجه الصحة العامة في والعالم، وهو عامل الخطر لعدد كبير من الأمراض غير السارية".ولفت إلى مشاركته "الأسبوع الماضي في الجمعية السنوية العالمية لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، والتي شكلت الأمراض غير المعدية وفي مقدمها السرطان إحدى أبرز محاورها، وتركزت الأسئلة حول ماهية الجهود المبذولة لمكافحة التدخين".وشدد على "ضرورة تطبيق القانون النافذ 174"، معلنا "إطلاق "يوم ضد التدخين" في السراي الحكومي في وقت قريب، برعاية الدكتور نواف سلام وبالشراكة مع الوزارات المعنية والمعنيين في قطاع الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة السرطان"، آملا "اتخاذ خطوات سريعة لإعادة وضع لبنان على خريطة الصحة الإصلاحية بالنسبة إلى مكافحة التدخين".وقال: "إن لبنان لم يقف مكتوف الأيدي أمام خطر التدخين فقد انضم عام 2005 إلى الإتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية والتي تعد من أهم المعاهدات الدولية لحماية الصحة العامة. وقد بدأنا منذ ذلك الحين بإرساء عدد من السياسات أبرزها منع التدخين في الأماكن العامة والتحذيرات الصحية على علب السجائر إلى جانب حملات التوعية المتكررة، ولكن العبرة في التطبيق. فالقوانين كثيرة والشعارات كثيرة ولكن بعد فترة قصيرة من إقرارها نخطو خطوات إلى الوراء. نأمل في هذه المرة استمرارية حسن التطبيق".وذكر ب"دراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمار في مكافحة التبغ في لبنان" والتي أطلقتها الوزارة أخيرا بدعم من وبرنامج الإنمائيUNDP وشركاء دوليين"، مشيرا إلى أن "الدراسة أظهرت بوضوح أن الإستثمار في الصحة والإنسان في تنفيذ سياسة مكافحة التبغ ليس فقط ضرورة صحية بل أيضا خيار إقتصادي حكيم، ويصب في تحقيق إصلاح متكامل".وأشار الى أن "المطلوب اليوم ليس فقط إعلان نوايا بل اتخاذ خطوات حازمة وبناء ثقافة صحية جدية جديدة مناهضة للتدخين. إذ لا يمكن أن يكون وزير الصحة جراح شرايين ويتم إغماض العيون عن أكبر خطر الذي هو التدخين".وأشاد ب"دور الشركاء في والمدني والجهات الأكاديمية والمنظمات الدولية الذين يلعبون وسيلعبون دورا محوريا في دفع هذا الملف إلى الأمام"، آملا أن "يصار بالتعاون مع لجنة الصحة النيابية، إلى المضي قدما في تطبيق القانون والخطوات التنفيذية الأخرى التي سيتم الاتفاق عليها لحماية صحة اللبنانيين واللبنانيات".لحودبدورها، لفتت وزيرة السياحة إلى أن "القانون 174 لم يطبق كما يجب"، مشيرة إلى "استخدام ثغرات عديدة للتهرب منه تحت عنوان "الاستثناءات"، أو "الوضع الاقتصادي"، أو "المرونة الضرورية".وقالت: "لا أحد يربح عندما تنتهك قوانين تحمي صحة الناس. أنا لا ألقي اللوم، أعرف تماما كم هي صعبة الظروف، أعرف أن أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي يخوضون معركة بقاء يومية. وأعرف أن مفتشي وزارة السياحة لا يستطيعون تنفيذ المهام المنوطة بهم على أكمل وجه إذا كان بدل النقل الشهري لا يكفي لتعبئة ثلث تنكة بنزين. لكن ما أعرفه أيضا هو أن الصحة العامة ليست ترفا. أنا متأكدة أننا نستطيع، إذا تعاونا، أن نعيد هذا الملف إلى سكة التنفيذ، لا بالمواجهة، بل بالحوار، والإقناع، والخطوات العلمية والعملية التدريجية".وأعلنت عن الخطوات التالية:"1. بالتعاون مع الاتحادات والنقابات السياحية والمنظمات المدنية والصحية، إطلاق مجموعة عمل مشتركة لوضع خطة تطبيق واقعية، قابلة للتنفيذ، تحترم القانون، وتراعي قدرات المؤسسات.2. السعي مع ومجلس الوزراء مجتمعا الى تحسين ظروف عمل مفتشي ومراقبي الوزارة والشرطة السياحية، خصوصا على مستوى بدل النقل. وكلي ثقة بأخبار إيجابية في هذا الصدد في الأسابيع القليلة المقبلة.3. استكمال الحوار المسؤول مع رؤساء الاتحادات والنقابات السياحية، لإقناعهم بأن احترام القانون لا يتناقض مع النمو، بل يعززه، والالتزام بمعايير الجودة العالمية هو شامل لا يتجزأ، ولا يتضمن مهما كانت التبريرات تعريض الآخرين لسموم التدخين وأضراره التي لا تقبل الجدل".وأكدت أن "الالتزام الحقيقي بالقانون يمنح لبنان صورة حديثة ودليلا على مجتمع أكثر أمانا، خصوصا للعائلات والسياح الأجانب"، مشيرة الى أن "القانون لن يطبق إذا كان تطبيقه مرادفا للمعاقبة فقط، بل حين يصبح امتثالا طوعيا نابعا من اقتناع، ومن شعور بأن ما نقوم به يصب في مصلحة الجميع".ودعت إلى "عدم تحويل إلى معركة بين من يدخن ومن لا يدخن، فالمعركة هي بين من يؤمن أن احترام القوانين يعيد الثقة بالدولة، وبين من يعتبر القوانين "وجهة نظر"، والتهرب منها شطارة، وهي معركة بين من يرى القوانين فرصة للتحديث ولإرساء دولة المؤسسات، ومن يراها عبئا إضافيا".ووعدت ببذل كل ما في وسعها لجعل هذه المعركة "منصة تفاهم وتقدم".بخاشوكان نقيب الاطباء افتتح الورشة التوعوية، مشيرا إلى "تزامنها مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين في 31 مايو، بهدف التحذير من مضار التدخين التي اثبتها من دون اي شك وللدعوة مجددا الى التشدد في تنفيذ قانون منع التدخين في الاماكن العامة المغلقة والدوائر الرسمية والمطاعم، ولتخصيص مكان للمدخنين يشعرون فيه بأنهم غير مرغوب بهم في الاماكن العامة، لا سيما ايضا ان العلم اثبت ان مضار التدخين السلبي يفوق الضرر المباشر خصوصا على الاطفال والمراهقين والحوامل".وقال: "نلتقي اليوم في نقابة الاطباء التي يعود تاريخ تأسيسها الى عام ١٩٤٦، ولعبت منذ حينها ادوارا اساسية في رسم السياسات الصحية في لبنان وعملت على تأسيس لجان علمية لتفعيل دورها، بما فيها لجنة البيئة والصحة التي يناط بها مثل هذه الملفات وهي تعمل مشكورة على التوعية من مخاطر التدخين كما تعمل لجنة التحقيق على تحديد المسؤوليات الطبية وغيرها من اللجان التي تعمل على الثقافة الطبية من خلال الجمعيات العلمية التخصصية، بحيث يصح القول ان اطباء لبنان تحولوا الى جنود باللباس الابيض للمحافظة على صحة الوطن التي هي من صحة المواطن".اضاف: "كلنا يعرف أنه استنادا الى نتائج الابحاث والدراسات، يشكل التدخين السبب الرئيسي لامراض والامراض السرطانية، وان العالم المتحضر بات يدفع بمواطنيه الى التخلي عن آفة التدخين تأسيسا لمجتمع خال من التدخين يعتمد على ثقافة الرياضة للترفيه وتحسين المزاج النفسي والصحي. ، بات التدخين في لبنان ثقافة اجتماعية، فعوضا عن ممارسة الرياضة والتوجه الى الاماكن حيث نتنشق الهواء النظيف نتوجه الى المقاهي والمنتجعات لتدخين النارجيلة التي لا يقل خطرها عن خطر التدخين وذلك بحجة الترفيه او "ترويق الاعصاب وفش الخلق"، علما ان مثل هذه الممارسات تضر بالصحة اضعاف مخاطر التدخين".وتابع: "علينا التوجه الى المدارس ومراكز تجمع المراهقين وشرح مضار التدخين بأشكاله كافة، على اعتبار ان من الضروري اعتماد سياسة التوعية وتوجيه المجتمع باتجاه العادات الصحية".وختم: "لا بد من ادراج التدخين البديل مثل الايكوس وسائر المنتجات المشابهة في خانة التدخين المباشر على اعتبار ان العلم والدراسات لم يتسن لهما الخروج بتقارير علمية تحدد المضار الجانبية، وذلك رأفة بمجتمعاتنا التي تستورد العادات السيئة وتحتفظ بها في وقت بات يتخلى مصدروها عنها بامتياز".