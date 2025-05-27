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لبنان

لقاءات رسمية لمرقص على هامش قمة دبي لتعزيز الاعلام اللبناني

Lebanon 24
27-05-2025 | 10:05
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التقى وزير الاعلام المحامي بول مرقص، على هامش قمة الإعلام العربي في دبي، الشيخ احمد بن محمد بن راشد آل مكتوم وعرض معه أوضاع الاعلام في العالم العربي، وتأثير التطور التكنولوجي عليه.
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كذلك التقى الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم والرئيسة التنفيذية لنادي دبي للصحافة منى المري، وتناول معهما شؤونا إعلامية وثقافية في حضور وزير الثقافة غسان سلامة.

وكان قد اجتمع صباحا برئيس المكتب الوطني للاعلام في دولة الامارات الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد وناقشا سبل تعزيز التعاون الاعلامي بين البلدين.
وعرض مرقص وضع الاعلام الوطني في لبنان عموماً ولاسيما "تلفزيون لبنان"، بهدف دعمه وتعزيز حضوره على الصعيدين الوطني والعربي.
ووجه دعوة إلى آل حامد للمشاركة في ملتقى الاعلام العربي الذي سيعقد في بيروت من ٩ تشرين الاول المقبل إلى ١٢ منه، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، لافتاً الى أنه يعود الى إدارة الملتقى أن توجه الدعوات الرسمية بشخص الأمين العام ماضي الخميس.
وتم الاتفاق على مواصلة التعاون لما فيه خير الاعلام العربي.
والتقى مرقص أيضا رئيس الهيئة الوطنية للاعلام في مصر أحمد المسلماني وعرض معه سبل التعاون المهني الثنائي.

اجتماع خماسي
وكان عُقد اجتماع خماسي ضم الى مرقص، وزيري الإعلام البحريني الدكتور رمزان النعيمي، والكويتي عبد الرحمن المطيري، ورئيس مجلس الإعلام في دولة الإمارات، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر.
وبحث المجتمعون في سبل التعاون والتضامن الاعلامي العربي.
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