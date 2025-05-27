لقاءات رسمية لمرقص على هامش قمة دبي لتعزيز الاعلام اللبناني

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التقى وزير الاعلام المحامي بول ، على هامش قمة الإعلام العربي في دبي، الشيخ احمد بن راشد آل مكتوم وعرض معه أوضاع الاعلام في العالم العربي، وتأثير التطور التكنولوجي عليه.كذلك التقى الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم والرئيسة التنفيذية لنادي دبي للصحافة منى المري، وتناول معهما شؤونا إعلامية وثقافية في حضور غسان سلامة.وكان قد اجتمع صباحا برئيس المكتب الوطني للاعلام في دولة الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد وناقشا سبل تعزيز التعاون الاعلامي بين البلدين.وعرض مرقص وضع الاعلام الوطني في عموماً ولاسيما "تلفزيون لبنان"، بهدف دعمه وتعزيز حضوره على الصعيدين الوطني والعربي.ووجه دعوة إلى آل حامد للمشاركة في ملتقى الاعلام العربي الذي سيعقد في من ٩ تشرين الاول المقبل إلى ١٢ منه، برعاية رئيس الجمهورية العماد ، لافتاً الى أنه يعود الى إدارة الملتقى أن توجه الدعوات الرسمية بشخص ماضي الخميس.وتم الاتفاق على مواصلة التعاون لما فيه خير الاعلام العربي.والتقى مرقص أيضا رئيس الهيئة في مصر أحمد المسلماني وعرض معه سبل التعاون المهني .اجتماع خماسيوكان عُقد اجتماع خماسي ضم الى مرقص، وزيري الإعلام البحريني الدكتور رمزان النعيمي، والكويتي المطيري، ورئيس مجلس الإعلام في ، ورئيس الهيئة في مصر.وبحث المجتمعون في سبل التعاون والتضامن الاعلامي العربي.