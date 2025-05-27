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لبنان

رسامني أعلن عن بدء قبول طلبات الترشيح لتعيين الهيئة العامة للطيران المدني

Lebanon 24
27-05-2025 | 10:09
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جدد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، تماشيا مع مضمون البيان الوزاري للحكومة المتضمن إعطاء الأولوية لتعيين الهيئات الناظمة، وبعد مرور أكثر من 22 سنة على صدور القانون رقم 481 المتعلق بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني، الإعلان عن بدء قبول طلبات الترشيح لتعيين الهيئة العامة للطيران المدني.
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وكان صدر  الإعلان عن ذلك بتاريخ 16 أيار 2025.

تُستقبل طلبات الترشّح للوظائف التالية:

 1. رئيس مجلس إدارة مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني.

2.  عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.

3.  مفوض حكومة لدى الهيئة العامة للطيران المدني.

وعلى الراغبين في التقدّم مراجعة التفاصيل عبر الروابط التالية  وزارةالأشغال العامةوالنقل و OMSAR ، وتقديم طلباتهم ضمن المهلة المحددة وفقاً للأصول.

مع الإشارة الى أن مضمون الإعلان تمّ بالتنسيق بين كل من وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
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