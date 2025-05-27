رسامني أعلن عن بدء قبول طلبات الترشيح لتعيين الهيئة العامة للطيران المدني

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جدد وزير الأشغال العامة والنقل ، تماشيا مع مضمون البيان الوزاري للحكومة المتضمن إعطاء الأولوية لتعيين الهيئات الناظمة، وبعد مرور أكثر من 22 سنة على صدور القانون رقم 481 المتعلق بإنشاء ، الإعلان عن بدء قبول طلبات الترشيح لتعيين الهيئة .وكان صدر الإعلان عن ذلك بتاريخ 16 أيار 2025.تُستقبل طلبات الترشّح للوظائف التالية:1. رئيس مجلس إدارة مدير عام الهيئة المدني.2. عضو العامة للطيران المدني.3. مفوض حكومة لدى للطيران المدني.وعلى الراغبين في التقدّم مراجعة التفاصيل عبر الروابط التالية وزارةالأشغال العامةوالنقل و OMSAR ، وتقديم طلباتهم ضمن المهلة المحددة وفقاً للأصول.مع الإشارة الى أن مضمون الإعلان تمّ بالتنسيق بين كل من ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية تطبيقا لقرار بهذا الشأن.